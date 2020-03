Bayat en Bossaert beslissen vandaag mee over EK KDZ

17 maart 2020

0

Vandaag om 13u start de videoconferentie tussen de UEFA en haar 55 lidstaten (met voor de KBVB voorzitter Mehdi Bayat en CEO Peter Bossaert), de European Leagues (de vereniging van 27 Europese competities), de European Club Associaton(ECA), die de belangen van de Europese clubs behartigt, en de internationale spelersvakbond FIFPro. Door de coronacrisis is het op dit moment erg onzeker wanneer, en of, de verschillende nationale en Europese clubcompetities kunnen hernemen. En wat met het EK van komende zomer? Uitstel tot december of zelfs tot de zomer van 2021? Bij die laatste optie zou het EK wel stevig in het vaarwater komen van de eigen Nations League en –nog belangrijker– van de FIFA, die op dat moment de kwalificaties voor het WK in Qatar en het prestigieuze WK voor Clubs organiseert.

