Adidas flatert grandioos bij ontwerp Russische én Duitse truitjes voor EK MGL

13 november 2019

12u02 1 EK 2020 Adidas heeft een grote flater begaan bij het ontwerp van de truitjes voor de Russische nationale ploeg. Het Duitse sportmerk printte de Russische vlag op de truitjes omgekeerd af. De Russische federatie is ‘not amused’, en het nationale team zal zaterdag tegen de Rode Duivels met haar oude outfits spelen. Dat bevestigde de bond woensdag.

De Russische vlag bevat - van boven naar beneden - de kleuren wit-blauw-rood. Adidas zou volgens diverse Russische mediastations de kleuren van onder naar boven gerangschikt, dus rood-blauw-wit. Op bovenstaande foto wordt dat vooral duidelijk aan de mouwen. Vertegenwoordigers van de Russische bond zullen zeer binnenkort met Adidas rond de tafel zitten om het probleem te bespreken. Het nieuwe truitje werd intussen al te koop aangeboden in Rusland.

Ook problemen met Duitse truitjes

Niet enkel de Russen hebben problemen met hun gloednieuwe tenue, ook bij de Mannschaft doken er deze week problemen op. De truitjes van de Duitse nationale ploeg zijn ook ontworpen door Adidas, maar daar ging de spelling van sommige namen de mist in. Zo werd de naam ‘Hector’ vervormd naar ‘Hecktor’, en kreeg Luca Waldschmidt de naam ‘Waltschimdt’ op z’n rug. Adidas verontschuldigde zich ondertussen openlijk: “We betreuren het voorval en zullen alles in het werk stellen om zo’n fouten in de toekomst te vermijden.”

Meer over sport

sportdiscipline

Adidas

voetbal