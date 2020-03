‘Elk nadeel heb zijn voordeel’: voor deze topspelers zou EK-uitstel goed uitkomen TLB/ABD/MW

17 maart 2020

04u30

EURO 2020 'Elk nadeel heb zijn voordeel', zei wijlen Johan Cruijff. EURO 2020 van komende zomer dreigt uitgesteld te worden - daarover volgt later vandaag een beslissing. Maar dat is niet voor iedereen slecht nieuws. Van Marcus Rashford over Eden Hazard tot Paul Pogba. Voor deze nog geblesseerde topspelers zou EK-uitstel goed uitkomen.

Eden Hazard

Iets zegt ons dat ook Eden Hazard met meer dan gemiddelde interesse de uitkomst van de UEFA-conferentie zal afwachten. De aanvoerder van de Rode Duivels werd pas begin deze maand in Dallas geopereerd aan de barst in zijn enkel en het EK halen zou sowieso een race tegen de klok worden. Wat meer tijd zou Hazard dus niet slecht uitkomen. Al is het maar om wat wedstrijdritme op te bouwen.

Nicklas Süle (Duitsland)

De 24-jarige verdediger van Bayern München behoort tot de nieuwe generatie die Duitsland aan successen moet helpen op eindtoernooien. Komende zomer zou Süle, die in oktober vorig jaar zijn kruisband afscheurde, sowieso niet van de partij zijn. De 1,95 meter lange verdediger zette begin maart weer zijn eerste stappen op het veld.

Merih Demiral (Turkije)

Demiral staat door een blessure aan zijn kruisband voorlopig nog aan de kant. De 22-jarige centrale verdediger van Juventus knokte zich in de eerste seizoenshelft ietwat verrassend in de basis, maar moest daarna geblesseerd afhaken. Op 12 januari raakte hij tegen AS Roma al na twaalf minuten geblesseerd.

Marco Asensio (Spanje)

De middenvelder staat inmiddels weer op het veld, maar is door een kruisbandblessure al lang uit de roulatie. De Spaanse middenvelder met een Nederlandse moeder werkt langzaam toe naar zijn rentree bij Real Madrid en het EK in de zomer lijkt een race tegen de klok. Uitstel zou hem een grotere kans geven op aanwezigheid.

Paul Pogba (Frankrijk)

Door problemen aan zijn spronggewricht - in een enkel - staat de Franse steunpilaar al maanden aan de kant. De middenvelder van Manchester United speelde eind december zijn laatste wedstrijd en kijkt sindsdien vanaf de tribune toe. Ook al lijkt zijn rentree aanstaande, zal het de vraag zijn of Pogba direct zijn oude vorm weer te pakken heeft om met wereldkampioen Frankrijk een gooi te doen naar de Europese titel.

André Gomes (Portugal)

Gomes liep in oktober een horrorblessure op aan zijn enkel, door een harde overtreding van Heung-Min Son. Hoewel hij onlangs zijn terugkeer op het trainingsveld maakte, duurt het nog lang voordat de middenvelder van Everton volledig fit is. Gomes deed in 2016 vijf wedstrijden mee toen Portugal het EK won.

Nicolò Zaniolo (Italië)

Brute pech voor AS Roma en Niccolo Zaniolo (20), midden januari in de topper tegen Juventus. De wonderboy scheurde de voorste kruisband van zijn rechterknie. De middenvelder liep ook een meniscusletsel op en moet maanden revalideren. Ook voor de Italiaanse nationale ploeg betekende de blessure van Zaniolo een flinke streep door de rekening, want onder bondscoach Roberto Mancini was Zaniolo een vaste waarde in de selectie. Het EK in de zomer van 2020 leek sowieso te vroeg te komen voor de speler van Roma. Maar voor een Europees kampioenschap op een later tijdstip zou de groeibriljant wél fit kunnen raken.

Marcus Rashford (Engeland)

De 22-jarige aanvaller van Manchester United sukkelt sinds het begin van dit kalenderjaar met een rugblessure. Het is onbekend wanneer en met welke klachten de aanvaller zijn terugkeer binnen de lijnen maakt. Rashford is gezien zijn 38 caps op jonge leeftijd een belangrijke schakel bij de Engelsen, die azen op de eerste EK-winst in de historie.

Harry Kane (Engeland)

Zelf is de Engelse doelpuntenmachine overtuigd van zijn terugkeer, maar zijn slepende enkelblessure houdt de spits van Tottenham Hotspur aan de kant. Kane is een belangrijke factor bij de Engelsen: hij scoorde al 32 keer in 45 interlands. Ook voor de spits kan uitstel zorgen dat hij topfit aan de start staat.

Memphis Depay (Nederland)

Uiteraard mag Depay niet ontbreken in dit elftal. Sinds de 25-jarige aanvaller in december zijn kruisband afscheurde, werkt hij keihard aan zijn terugkeer. De aanvaller van Olympique Lyon krijgt meer tijd om goed te herstellen als het EK wordt verplaatst. Tevens kan de aanvaller dan nog ritme opdoen, want zijn terugkeer wordt pas rond de start van het Europees Kampioenschap verwacht. Via Instagram houdt de sterspeler van de Nederlandse ploeg zijn fans in ieder geval goed op de hoogte.

Donyell Malen (Nederland)

21-jarige aanvaller die begin dit seizoen furore maakte bij PSV. Was een van de smaakmakers van de Eredivisie en een kersvers Nederlands international. Maar liep midden december een zware kruisbandblessure op en moest onder het mes. “Dit is de eerste keer dat ik geblesseerd ben, maar ik blijf hard werken om sterker dan ooit terug te komen”, schreef Malen vorige maand nog op Instagram. Het EK halen, is een schijnbaar onmogelijke opdracht. Tenzij EURO 2020 uitgesteld zou worden natuurlijk...