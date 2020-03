“EK wordt uitgesteld naar 2021": wat betekent mogelijk uitstel voor onderhandelingen tussen KBVB en Martínez? SK

13 maart 2020

01u02 40 EK 2020 De UEFA kondigde voor ­komende dinsdag een vergadering aan met alle Europese federaties om het vervolg van de Champions League en de Europa League dit seizoen te bespreken. Daarbij zal ook Euro 2020 ter sprake komen. Spaanse en Franse bronnen melden met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat het EK zal opgeschoven worden naar 2021.

Leden van de vijf grootste competities (La Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga en de Ligue 1) hielden gistermiddag alvast een videoconferentie met de directeur ‘Competities’ van de UEFA, Giorgio ­Marchetti. De Franse sportkrant L’Équipe en het Spaanse AS berichtten al snel ‘uit goede bronnen’ dat Euro 2020 on­mogelijk houdbaar blijft. De topclubs in Europa willen ­immers graag hun al dan niet stopgezette competities alsnog afhandelen en zullen daarvoor zo goed als zeker moeten blijven doorspelen tot diep in de maand juni.

Bovendien dienen nog vier landen zich te plaatsen voor dat EK – zestien landen zijn in de running. Het is zeer de vraag of die barrages eind deze maand in de huidige om­standigheden wel gespeeld kunnen worden. Wanneer haal je die dan in?

Kortom, de druk op Euro 2020 is bijzonder groot. En een uitstel naar de zomer van 2021 is dan ook de volgende logische stap. Alleen ligt dat niet zo eenvoudig. FIFA heeft immers voor juni-juli van volgend jaar een WK voor clubs gepland volgens het nieuwe format: 24 clubs uit de zes continentale federaties nemen deel aan het toernooi in China. Zal FIFA zijn pasgeboren baby zomaar aan de kant willen schuiven?

Contract Martínez?

De Belgische voetbalbond weet ook niet hoe het nu verder moet en wacht de meeting van komende dinsdag af. ­Pikant detail aan het ganse verhaal: wat betekent het uitstel van Euro 2020 voor de contractonderhandelingen tussen de KBVB en Roberto Martínez? Ziet Martínez zich nu moreel verplicht om aan te blijven tot minstens na het EK in 2021? Of is nóg eens een jaar wachten op een grote uitdaging er te veel aan voor hem? Een zomer zonder EK maakt het voor Martínez ineens makkelijker om een club te gaan coachen. De contractbesprekingen in de voorbije weken leken alvast uit te monden op, binnenkort, een verlenging van de Spanjaard.