“Dit is de grootste crisis ooit in het voetbal”, zegt UEFA-baas, die ook het ‘fake news’ hekelt ODBS

18 maart 2020

05u30

Bron: Associated Press 0 Voetbal Op de dag dat het EK 2020 met een jaar uitgesteld werd, ging UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin bij het persbureau AP dieper in op enkele hete hangijzers die ons voetbal in deze coronatijden kent. “Het spreekt voor zich dat sommige, kleinere, clubs en competities zware tijden tegemoet gaan”, stelt de Sloveen.

Over de financiële impact op de UEFA

“Die zal honderden miljoen euro’s bedragen. Ik heb al ‘fake news’ gelezen als zouden wij van de verschillende competities en clubs tot 300 miljoen euro krijgen om het EK uit te stellen opdat zij hun competitie kunnen afwerken. Complete nonsens. We hebben ze helemaal niets gevraagd. Natuurlijk heeft zo’n uitstel van een EK zware economische gevolgen voor ons voetbal. Maar gisteren mochten we daar in onze beslissing geen rekening mee houden. Pas vandaag zullen we starten met het opmeten van de schade. Die zal aanzienlijk zijn, maar ik ben er zeker van dat we hier sterker dan ooit uitkomen.”

Over al dan niet hetzelfde EK-format

“Ook in 2021 zullen we in de twaalf dezelfde locaties, steden en stadions spelen. Alleen als er ergens problemen rijzen, kan het zijn dat we naar elf gaan. Of naar tien of negen, of naar minder stadions. Maar voorlopig is dat niet aan de orde.”

Als deze situatie ons iets leert, is het dat het ecosysteem van ons voetbal fragiel is. Maar nu is het tijd om elkaar te helpen. Niet om egoïstisch te zijn. Dit kan een soort van ‘reset’ zijn voor het voetbal. Aleksander Ceferin

Over de Champions en Europa League

De finale van het kampioenenbal zou naar 27 juni verhuizen, drie dagen na de finale van de Europa League. De speelstad blijft Istanbul. “Het zal aan de experten zijn om te beslissen wanneer er weer gevoetbald kan worden. Wij hebben alleszins een plan A, B, C en D. Gewoon afwachten dus wanneer het voetbal overal in Europa hervat wordt. Voorbarig om daar al iets over te zeggen. Wel komen er twee werkgroepen. Eén die de kalender bekijkt en oplossingen aanreikt, een andere gericht op de financiële impact.”

Over de afloop van de binnenlandse competities

“Ik heb ook al ‘fake news’ gehoord en gelezen als zou de UEFA adviseren de competities hier en nu stop te zetten, met de huidige leider die kampioen wordt. Dat klopt niet. Ons doel is alle competities te zien afronden, maar wij bevelen de verschillende bonden of competities niets aan.”

Over een mogelijke herstructurering van het voetbal tijdens deze pauze

“Als deze situatie ons iets leert, is het dat het ecosysteem van ons voetbal fragiel is. Omdat het er maar één is. Nu is het tijd om elkaar te helpen. Niet om egoïstisch te zijn. Dit kan inderdaad een soort van ‘reset’ zijn voor het voetbal. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. De werkgroep die zich buigt over de financiële gevolgen zal de maatregelen bepalen. Het spreekt echter voor zich dat sommige clubs en competities het, ondanks die hulp, moeilijk gaan krijgen. Zij gaan zware maanden en jaren tegemoet. Vergeet evenwel niet dat UEFA daarin een belangrijke financieel helpende hand kan en zal uitreiken. Kijk, dit is ongetwijfeld de grootste crisis die het voetbal ooit meegemaakt heeft. Maar ik ben er zeker van dat we hier sterker gaan uitkomen. De toekomst stemt me optimistisch. Op korte termijn zullen we voorzichtig moeten zijn, maar we zijn voldoende sterk om terug te slaan.”

Over de relaties met de FIFA

“Ik heb vanmorgen (dinsdagochtend, nvdr) met FIFA-voorzitter Gianni Infantino gesproken. Natuurlijk ben ik van mening dat hun WK voor clubs dat in de zomer van 2021 gelanceerd moest worden, niet kan doorgaan. Zoals wij ook de Final Four van de Nations League moeten uitstellen." België kan die spelen als het zijn groep met Engeland, Denemarken en IJsland wint. Die wedstrijden vinden dit najaar plaats.

Over de toekomst van het voetbal

“Het voetbal zal er straks ongetwijfeld een beetje anders uitzien, maar het is zo’n mooie sport dat ik wil dat het nooit echt verandert. Wel leert dit ons dat we voorzichtig moeten zijn. Dat de verschillende organisaties binnen het voetbal van elkaar afhangen. Maar dit toont ook nog eens hoe belangrijk voetbal is. Voor de mensen, voor de fans. Het voetbal is niet van de beleidsbepalers - wij moeten nooit denken dat we de sterren van het spel zijn.”

