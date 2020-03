“Als we dit jaar het EK wilden winnen, moeten we dat ook in 2021 kunnen” (maar wat met Martínez?): CEO voetbalbond blijft ambitieus JBE/ODBS

17 maart 2020

17u30

Voor Peter Bossaert, CEO van de Belgische voetbalbond, is het uitstellen van het EK naar 2021 de enige juiste beslissing. “Iedereen was het daar over eens”, zegt hij in gesprek met VTM NIEUWS. “Zo is er snel duidelijkheid in een situatie van grote onzekerheid. En zo komt er ruimte vrij om de eigen competities af te werken. Tot einde juni is er daar nu de tijd voor. De reactie van Martínez? Ook hij is ontgoocheld, maar bovenal overheerste een gevoel van verantwoordelijkheidszin.”

Bossaert over toekomst Martínez:

Het uitstel van het EK zorgt voor onzekerheid rond de positie van bondscoach Roberto Marínez, wiens contract deze zomer afloopt. Blijft hij om in 2021 een gooi te doen naar EK-roem of gaat de Spanjaard naar volgend seizoen toe in op de lokroep van een topclub? “Die gesprekken gaan de goede kant op en de sfeer is goed, maar op dit ogenblik is dit even niet prioritair. Dat zal nog wel even duren vooraleer we daar met nieuws over naar buiten komen, denk ik.”

Bossaert over ambities Rode Duivels in 2021:

Italië-bondscoach Roberto Mancini zei gisteren: “Als we dit jaar het EK kunnen winnen, zullen we dat ook wel in 2021 kunnen”. Denkt Bossaert daar ook zo over? “Ja, absoluut. We gaan ons niet verstoppen en zullen on-Belgisch ambitieus zijn. We gaan om te winnen. Elk team zal geconfronteerd worden met enkele meevallers en tegenvallers wat betreft dit uitstel. Dat is bij ons niet anders.”

