EK-loting: bijna speelden we in poule tegen Nederland, maar in achtste finale wél 'Derby der Lage Landen'?

18 november 2019

13u05 0 Rode Duivels Bijna was Nederland - België een reële optie, maar finaal wijst alles nóg meer naar Rusland en Denemarken. Een weekendje kansberekening met de EK-poule van de Rode Duivels. En mogelijk ook al de potentiële tegenstander in de achtste finale.

"Zonde dat we niet in Brussel kunnen spelen om deze generatie te eren", zuchtte Roberto Martínez. Geef de bondscoach eens ongelijk. Bovendien waren al die theorieën over onze toekomstige speelsteden dan niet nodig geweest. Want terwijl alle Rode Duivels er zaterdag al van uitgingen dat ze op het EK opnieuw in Sint-Petersburg zouden staan, was het gisteren bijna compleet anders gelopen. Oekraïne leek tegen Servië lange tijd zijn status als reekshoofd te verspelen. Daardoor zou de kans bijna 50% geworden zijn dat ons land terechtkwam in een poule met... Nederland. Met Amsterdam en Boekarest als gaststeden. Een goal van Besyedin in de slotseconden besliste er anders over. Jammer, toch?

Nu is de kans op Rusland en Denemarken, als zij zich vanavond plaatsen, alleen maar groter geworden. Poule B is door de vele gastlanden en het conflict Rusland-Oekraïne bijna al in te vullen. De enige mogelijkheid dat het toch nog anders loopt, is dat Duitsland (morgen thuis tegen Noord-Ierland) of Spanje (vanavond thuis tegen Roemenië) een verrassende nederlaag lijden en zo niet langer bij de zes beste groepswinnaars behoren.

Wie uit pot 4?

Wanneer de logica gevolgd wordt, zijn twee van de drie tegenstanders dus al bekend. De resterende vraag: wie wordt dan de laatste uit pot 4? Ook daar worden de opties steeds geringer. Zowel Hongarije als Finland spelen in dat opzicht een sleutelrol, aangezien ze nog van pot 4 naar 3 kunnen klimmen. In dat geval worden Tsjechië en/of Zweden potentiële opponenten van de Duivels. Blijven eveneens mogelijk: Wales en Slovakije. Benieuwd of het nog een beetje spannend zal zijn tijdens de loting op 30 november.

Mogelijke achtste finales

Spannend wordt het op het EK sowieso. Zeker in het stadium van de achtste finales. Ook daar kennen we al mogelijke tegenstanders voor België, al is het dan nóg iets meer puzzelen en gokken. Eindigen de Duivels in hun poule B als eerste, wacht het traject Bilbao/München/Londen. Op Wembley worden zowel de twee halve finales als de finale afgewerkt. In Bilbao zou ons dan de tweede uit de groep met reekshoofd Spanje volgen. In die groep E gaan de Ieren mogelijk als tweede land de pot in, als ze vanavond winnen van Denemarken en zo naar de tweede plaats en rechtstreekse kwalificatie springen. Ierland is met Dublin en het Aviva Stadium ook een van de gastlanden.

Kwalificeren we ons voor de achtste finales via de tweede plaats in onze poule B, volgen we het parcours Amsterdam/Baku/Londen. Tegen de winnaar in de poule met Nederland dus, waarin ook Roemenië zou komen te zitten - als dat land zich plaatst. Dan toch nog, in de achtste finale, een ‘Derby der Lage Landen’?