EK-KWALIFICATIES. Turkije pakt punt tegen IJsland en plaatst zich, ook Frankrijk is nu zeker

14 november 2019

Feest in Turkije

Turkije heeft zich verzekerd van deelname aan het EK van volgend jaar. De ploeg van bondscoach Senol Günes had tegen IJsland een punt nodig en de partij eindigde op 0-0. De Turken kwamen daarmee op 20 punten en kunnen niet meer lager eindigen dan de tweede plaats. Door het gelijkspel in Istanbul is Frankrijk, dat later op de avond tegen Moldavië speelt, het tweede team uit groep H dat zich rechtstreeks kwalificeert.

IJsland moest winnen in Istanbul maar verloor al binnen het halfuur aanvaller Alfred Finnbogason, die verkeerd op zijn pols terechtkwam. De Turken speelden voorzichtig, maar kregen na ruim een halfuur wel de beste kans: Burak Yilmaz miste van dichtbij. In de slotfase werd het nog benauwd voor de Turken. Verdediger Merih Demiral moest zijn doelman bijstaan. Hij haalde een kopbal van invaller Hördur Magnússon van de lijn.

