EK KWALIFICATIES. Oranje zo goed als zeker na heerlijke knal Wijnaldum - Rusland na 0-5 in Cyprus helemaal zeker

13 oktober 2019

20u04 0 EK kwalificatie Nadat Nederland het EK 2016 en het WK 2018 aan zich zag voorbijgaan, kan Oranje het EK 2020 haast niet meer missen. Dankzij een 1-2-zege in Wit-Rusland gaan onze noorderburen aan de leiding in groep I. In de kwalificatiegroep met de Duivels heeft ook Rusland zich verzekerd van deelname. Het won met maar liefst 0-5 in Cyprus en is na België en Italië het derde land dat zich plaatst. De Schotten poetsten het blazoen een (heel klein) beetje op tegen San Marino: 6-0.

Onder Ronald Koeman komt Oranje steeds meer opnieuw aan de oppervlakte. De hoon verjaagd. Kanttekening: een geoliede machine is dit Nederland nog niet. Vrijdag ging het pas in de slotfase op en over Noord-Ierland (3-1) en ook vandaag was het bij momenten harken in Minsk. Een te laag baltempo om een hecht en stug Wit-Rusland uit verband te spelen. Gelukkig voor Oranje was Wijnaldum in een begenadigde dag. Op het halfuur buffelde hij een voorzet van Promes binnen, nog voor de pauze zorgde hij voor hét moment van de avond. Een heerlijke afstandsknal in de verste hoek. Wijnaldum toont zich steeds meer de man van de belangrijke momenten. Nadat hij in samenwerking met Origi (elk maakten ze toen twee goals) in die knotsgekke halve finale in de Champions League Liverpool kwalificeerde tegen FC Barcelona, zit hij nu aan vier goals in zijn laatste vier interlands.

0-2 Oranje, maar toch kregen de Nederlanders het nog onnodig warm. Dragun kopte de aansluitingstreffer binnen, goal waarbij Virgil van Dijk er niet te best uit zag. Ook in het volgende kwartier drong Wit-Rusland aan. Geleidelijk herstelde Nederland het evenwicht, vooral dankzij de inbreng van Marten de Roon. En in de slotfase liet groeibriljant Donyell Malen een uitgelezen kans op 1-3 onbenut. Duitsland kan mits winst vanavond in Estland ook op 15 punten komen, maar in de onderlinge duels haalt Nederland de bovenhand. En het telt nu ook drie punten meer dan Noord-Ierland, nummer drie. Met in november de laatste matchen tegen Noord-Ierland (uit) en Estland (thuis) kan en mag Oranje de top twee niet meer uit handen geven.

In onze groep I verzekerde Rusland zich van minstens de tweede plaats en dus ook van het EK. Cheryshev (9') en Ozdoev (23') zorgden voor een vroege dubbele voorsprong, Dzyuba (79'), Golovin (89') en opnieuw Cheryshev (90') maakten het feestje in de tweede helft compleet. Dat deden ze tegen tien Cyprioten. Laifis was in de 28ste minuut met rood naar de kleedkamers gestuurd na een snoeiharde tackle. Lees daar HIER meer over. Schotland walste met 6-0 over San Marino. McGinn (12', 27', 45') lukte een zuivere hattrick, de andere doelpuntenmakers waren Shankland (65'), Findlay (67') en Armstrong (87').

