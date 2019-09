EK KWALIFICATIES. Italië helemaal op koers na zege in Finland (1-2) - Berge speelt hele match met Noorwegen ODBS

08 september 2019

GROEP J: 18 op 18 voor Italië

Met een zege in Finland heeft Italië een reuzenstap gezet naar het EK van volgende zomer. De Squadra won ook in de zesde kwalificatiewedstrijd (1-2) en mag de koffers alvast klaarzetten. Finland, de verrassing in Groep J met Genk-verdediger Uronen in de basis, voelt nu de hete adem van Armenië weer in de nek. Italië was de betere in het Ratinan Stadion van Tampere en scoorde op het uur via Immobile. De spits kopte een afgeweken voorzet van Chiesa binnen. De elf van Mancini lieten het vervolgens na af te maken en dat leek hen even zuur op te breken. Pukki, de sensatie van Norwich in de Premier League, versierde een strafschop na een foutje van Sensi en zette zelf om. Maar ook Italië kreeg nog een penalty na hands van Vaeisaenen. Jorginho zette koel om. Italië leidt autoritair met 18 punten.

Nog in groep J was Henrikh Mkhitaryan vanmiddag goud waard voor Armenië. De speler van AS Roma maakte twee goals en had ook een assist in huis in de 4-2 zege tegen Bosnië-Herzegovina. In Jerevan maakte Bosnië tot twee keer toe een achterstand goed. Na de vroege 1-0 van Mkhitaryan zorgde zijn Roma-ploeggenoot Edin Dzeko voor de 1-1. Ook na de tweede treffer van de ex-speler van Borussia Dortmund, Manchester United en Arsenal hadden de bezoekers nog een antwoord. Amer Cojak zorgde halverwege de tweede helft voor 2-2. Niet veel later sloeg Mkhitaryan opnieuw toe. Dit keer als aangever bij derde Armeense goals van Hambardzumyan. Ver in blessuretijd zorgde Stjepan Loncar met een eigen goal voor de 4-2 eindstand. De Bosnische bondscoach Robert Prosinecki, ooit nog speler van Standard, stapte vervolgens op.

Voor het Griekenland van de Nederlandse bondscoach John van ‘t Schip is het zo goed als over en uit. De Grieken blameerden zich in Athene tegen Liechtenstein, dat voor het eerst scoorde: 1-1. Alleen Masouras kwam in Athene tot scoren. Salanovic zorgde in de slotfase voor de verrassende uitslag. Van ‘t Schip debuteerde donderdag met een nederlaag in Finland (1-0).

Groep F: Spanning achter leider Spanje

In groep F heeft Emil Forsberg de EK-hoop van Zweden levend gehouden. De regisseur van Red Bull Leipzig voorkwam een pijnlijke thuisnederlaag tegen de buren uit Noorwegen: 1-1. Genk-middenvelder Berge speelde de hele partij. Stefan Johansen had Noorwegen vlak voor rust op 0-1 gebracht, Forsberg rondde een mooie aanval op het uur af met een schot laag in de linkerhoek.

Spanje blijft ongeslagen aan de leiding in deze groep. De Spanjaarden wonnen met 4-0 van De Faeröer. Rodrigo, spits van Valencia, scoorde twee keer, Paco Alcácer verdubbelde de score nog met twee doelpunten in de negentigste minuut en in blessuretijd. Kapitein Sergio Ramos (33) speelde zijn 167ste interland. Daarmee is de centrale verdediger van Real Madrid op gelijke hoogte gekomen met recordhouder Iker Casillas. Na een misser van Ramos moest doelman De Gea nog redding brengen op een kans voor de Faeröer. Spanje gaat aan de leiding met 18 punten uit zes duels. Zweden staat tweede met elf punten, één meer dan Roemenië dat eerder op de dag met 1-0 had gewonnen van Malta. Noorwegen volgt met negen punten.