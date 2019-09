EK KWALIFICATIES. Frankrijk vlot voorbij Albanië, eerste groepszege voor Portugal en Vojvoda schenkt Kosovo de zege Redactie

07 september 2019

22u52 0

Frankrijk vlot voorbij Albanië, eerste groepszege voor Portugal

rankrijk heeft in Parijs zijn EK-kwalificatiewedstrijd tegen Albanië gewonnen met 4-1. Dankzij doelpunten van Kingsley Coman, Olivier Giroud en debutant Jonathan Ikone nemen “les Bleus” ook opnieuw de leidersplaats in groep H, waarin Turkije moest zwoegen tegen Andorra. In groep B boekte Europees kampioen Portugal zijn eerste overwinning op het veld van Servië (2-4).

De aftrap in het Stade de France werd een aantal minuten uitgesteld, omdat de stadionomroeper niet het Albanese, maar wel het Andorrese volkslied afspeelde. De juiste hymne werd uiteindelijk gevonden, waarna Frankrijk stevig uit de startblokken schoot. Coman (8.) werkte na een snedige pas van Varane af in de korte hoek: 1-0. Halverwege de eerste helft stond Albanië twee treffers in het krijt. Giroud (27.) was afwerker van dienst. Mocht Griezmann zijn strafschop niet tegen de lat knallen, had het aan de rust al 3-0 kunnen staan. Na de pauze viel dat derde doelpunt alsnog, getekend Coman (68.). Invaller Ikone (85.) luisterde zijn debuut voor de Franse nationale ploeg op met een eerste treffer. De talentrijke winger van Rijsel maakte de 4-0. Na een foutje van doelman Lloris mocht Cikalleshi (90.) de Albaanse eerredder vanaf de penaltystip in doel trappen.

Nog in groep H boekte het IJsland van Ari Skulason (KV Oostende) zijn vierde overwinning. Sigthorsson (31.), Bjarnason (55.) en Bodvarsson (77.) zetten tegen Moldavië de 3-0 eindstand op het scorebord. Turkije voorkwam in Istanboel op de valreep een blammage tegen Andorra. De Turken hadden 28 doelpogingen nodig om de voetbaldwerg met het kleinste verschil te kloppen. Tufan (89.) scoorde de verlossende 1-0. Frankrijk, IJsland en Turkije (elk 12 punten) voeren een driestrijd voor twee EK-tickets. Daarachter volgen Albanië (6), Moldavië (3) en Andorra (0).

In poule B sleepte Portugal een broodnodige eerste groepszege in de wacht op het veld van Servië. Na twee draws tegen weliswaar de betere landen haalde de Seleção het met 2-4. William Carvalho (ex-Cercle Brugge) brak op slag van rust de ban in Belgrado, waar ook de Portugezen Guedes (58.), Ronaldo (80.) en Silva (86.) aan het kanon stonden. Milenkovic (68.) en voormalig Anderlecht-spits Mitrovic (85.) namen de Servische goals voor hun rekening. Oekraïne ging dan weer probleemloos winnen in Litouwen. Oude bekende Malinovskiy (ex-Genk) legde de 0-3 eindstand vast. De Oekraïners staan er met 13 op 15 heel erg goed voor. De voorsprong op Portugal, dat weliswaar nog twee matchen te goed heeft, bedraagt al 8 punten. Servië en Luxemburg verzamelden 4 eenheden, Litouwen sluit met een punt de rij.

Engeland behoudt perfect rapport na hattrick Kane

Engeland behoudt zijn perfect rapport in de kwalificaties voor het EK voetbal in 2020. ‘The Three Lions’ zetten in hun derde groepswedstrijd Bulgarije opzij met 4-0. Harry Kane deelde in Londen de lakens uit met een hattrick en een assist.

In een uitverkocht Wembley Stadium moest Engeland proberen een Bulgaarse defensiegordel te ontwrichten. De bezoekers kampeerden voor hun eigen doelman. Pas na een kwartier vonden de manschappen van Southgate het gaatje. Aanvoerder Kane scoorde ook meteen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Engeland moest geduld aan de dag leggen, maar halverwege de eerste helft gaf Bulgarije een resultaat zelf uit handen. In een poging om zich uit de hoge Engelse druk te voetballen, trapte doelman Plamen het leer recht in de voeten van Sterling. De vrijstaande Kane (24.) nam het geschenk in dank aan: 1-0. Na de thee verdubbelde de aanvoerder (50.) de score vanaf de penaltystip, na een fout op Rashford. Nog eens vijf minuten later legde de Engelse topschutter goed af voor Sterling (55.), die de 3-0 in het dak van het doel jaste. Met zijn tweede penaltytreffer van de avond legde Kane (72.) de 4-0 eindstand vast. Rashford vergat in de slotminuten de forfaitscore op het scorebord te zetten.

GOAL | Eerste doelpunt van de avond: Kane opent de score! 💥



1️⃣-0️⃣ #ENGBUL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🆚🇧🇬 pic.twitter.com/UvEuAeS7xz Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

🎯 | Kane zet de penalty om! 👏



2️⃣-0️⃣ #ENGBUL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🆚🇧🇬 pic.twitter.com/XNYt15bQNu Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Raheem Sterling scoort op assist van Kane! 🔥



3️⃣-0️⃣ #ENGBUL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🆚🇧🇬 pic.twitter.com/gc0jtVC2QQ Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

HAT-TRICK | Harry Kane met zijn derde doelpunt van de avond! ⚡⚡⚡



4️⃣-0️⃣ #ENGBUL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🆚🇧🇬 pic.twitter.com/OtCeIk5Gpt Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Eerder op de namiddag had Kosovo de punten in Pristina gehouden door met 2-1 te winnen van Tsjechië. Schick (16.) bracht de bezoekers op voorsprong, maar Muriqi (20.) en Standard-speler Vojvoda (67.) bezorgden de Kosovaren de overwinning. Zo blijft Kosovo met 8 op 12 ongeslagen in groep A. Engeland (9 ptn) voert met een wedstrijd minder gespeeld de stand aan. Tsjechië (6) is derde voor Montenegro en Bulgarije (elk 2 ptn).

Yaremchuk geeft assist voor goal Malinovskyi

Ook Oekraïne kwam vandaag in actie. In kwalificatiegroep B namen de Oekraïners het op tegen Litouwen. Het werd 0-3, na goals van Oleksandr Zinchenko, Marlos en ex-Genkenaar Ruslan Malinovskyi. Voor de goal van Malinovskyi, tegenwoordig actief bij Atalanta, kwam de assist van AA Gent-spits Roman Yaremchuk. Bij de Buffalo’s ontbrak de spits de voorbije matchen door een blessure, maar vanmiddag startte hij gewoon in de basis. Na 65 minuten stond hij zijn plaats af aan Junior Moraes. AA Gent-middenvelder Roman Bezus kwam tien minuten voor tijd tussen de lijnen.