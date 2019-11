EK-KWALIFICATIES. Feest in Kroatië en Oostenrijk - Wales houdt kansen gaaf Redactie

Kroatië klopt Slovakije en mag naar EK

Kroatië is komende zomer ook van de partij bij het EK. De verliezend finalist van het WK van vorig jaar won van Slowakije: in Rijeka werd het 3-1. Kroatië heeft na acht duels 17 punten en is zeker van de groepswinst. De strijd om het tweede directe startbewijs wordt dinsdag beslist. Hongarije (12 punten), Wales (11 punten) en Slovakije (10 punten) zijn daarvoor nog in de race. Wales neemt het voor eigen publiek op tegen Hongarije.

Slovakije leek nochtans even op weg goede zaken te doen. Robert Bozenik hielp zijn land op het halfuur op voorsprong. Kroatië deed pas na rust wat terug. Nikola Vlasic maakte in de 56ste minuut gelijk en Bruno Petkovic zorgde in de 60ste minuut voor 2-1. Ivan Perisic besliste het duel een kwartier voor tijd.

Oostenrijk mag het weer proberen

Ook Oostenrijk heeft zich geplaatst. De ploeg van bondscoach Franco Foda verzekerde zich van deelname door Noord-Macedonië in Wenen met 2-1 te verslaan. David Alaba en Stefan Lainer maakten de doelpunten van het gastland in het Ernst Happel-stadion.

De Oostenrijkers verzekerden zich daardoor van de tweede plaats in groep G achter Polen, dat al zeker was van kwalificatie. Polen versloeg Israël in Jeruzalem met 2-1, door doelpunten van Grzegorz Krychowiak en Krzysztof Piatek. Slovenië won eerder op de avond met 1-0 van Letland, maar de ploeg van aanvaller Haris Vuckic (FC Twente) zag het laatste sprankje hoop op EK-deelname vervliegen door de winst van Oostenrijk. De Oostenrijkers deden in 2008 en 2016 ook mee aan het EK. Ze wisten echter nog nooit een wedstrijd te winnen op de eindronde.

Schotland pakt de drie punten in Cyprus

Schotland heeft op de voorlaatste speeldag in groep I van de EK-kwalificaties met 1-2 gewonnen op bezoek bij Cyprus, dinsdag in het Koning Boudewijnstadion de tegenstander van de Rode Duivels op de slotspeeldag.

In een wedstrijd zonder enige inzet - in de groep gingen de kwalificatieplaatsen eerder al naar België en Rusland, terwijl Schotland al langer zeker is van barrages via de Nations League - bracht Ryan Christie de bezoekers in het GSP-stadion in de hoofdstad Nicosia al na twaalf minuten op 0-1 na een heerlijke krul met links, de in België geboren doelman Urko Pardo was kansloos. Na de pauze kwam Cyprus, dat moest aantreden zonder zijn geschorste Standard-verdediger Kostas Laifis, meteen langszij via George Efrem, al duurde dat feestje niet lang. Schotland beschikt over net iets meer kwaliteiten dan de Cyprioten en kwam even later langs John McGinn (53') verdiend op voorsprong.

Met twaalf punten uit negen wedstrijden klimt Schotland nog over Cyprus naar de derde plaats. De Cyprioten zijn nu vierde met tien punten, voor Kazachstan (7) en San Marino (0).

Wales houdt EK-kansen gaaf

Wales kan zich nog altijd rechtstreeks plaatsen voor EURO 2020. Het elftal van bondscoach Ryan Giggs won vanavond in Bakoe met 0-2 van Azerbeidzjan, de hekkensluiter in groep E. Wales staat nu op de derde plaats, met één punt achterstand op nummer twee Hongarije. Beide landen treffen elkaar dinsdag in Cardiff. Kieffer Moore en Harry Wilson maakten de doelpunten voor Wales, dat bij het vorige EK in 2016 verrassend de halve finales haalde.

