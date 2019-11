EK-KWALIFICATIES. Engeland zeker na 7-0 en hattrick Kane - Ook Turkije, Frankrijk en Tsjechië plaatsen zich ODBS

14 november 2019

22u57 1

7-0. Engeland heeft op Wembley uitgehaald tegen Montenegro. Dankzij de monsterzege heeft de ploeg van Gareth Southgate zich geplaatst voor het EK 2020. Harry Kane was opnieuw trefzeker en scoorde een hattrick. De spits van Tottenham zit op zijn 26ste al aan 30 interlandgoals en staat daarmee zesde op Engelands topschutterslijst. Alleen Wayne Rooney (53), Bobby Charlton (49), Gary Lineker (48), Jimmy Greaves (44) en Michael Owen (40) doen nog beter. In deze EK-kwalificatie zit Kane al aan 11 goals en 4 assists in 7 matchen. ‘Liverpudlian’ Oxlade-Chamberlain opende al snel de score, ook Rashford en de ingevallen Tammy Abraham mochten juichen. Voor de Chelsea-spits zijn eerste interlandgoal. De arme bezoekers maakten ook een hilarische own-goal. Bij Montenegro maakte Boljevic (Standard) het slotkwartier vol, Hocko (Moeskroen) en Beqiraj (ex-KV Mechelen) speelden de hele match.

GOAL | Kane met zijn tweede van de avond! ✌️



3️⃣-0️⃣ #ENGMON 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇲🇪 pic.twitter.com/A77fq60Fpm Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

GOAL | Chamberlain trapt Engeland op voorsprong! 💪



1️⃣-0️⃣ #ENGMON 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇲🇪 pic.twitter.com/RoJPXYsfGt Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

GOAL | De avond draait uit op een nachtmerrie voor Montenegro! 😰



6️⃣-0️⃣ #ENGMON 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇲🇪 pic.twitter.com/QeK5PR2nwo Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

In dezelfde groep had Tsjechië het veel moeilijker met Kosovo. In eigen huis kwamen de Tsjechen vlak na de rust op achterstand door een goal van Atdhe Nuhiu, die het verrassende Kosovo deed dromen van rechtstreekse EK-kwalificatie. Maar Tsjechië ging er nog op en over dankzij twee goals van Alex Král. Tsjechië weet zich zo zeker van deelname, zijn zevende op rij al. Bij Kosovo speelde Standard-verdediger Vojvoda de hele match. Zij hebben via de Nations League nog een laatste kans om zich te kwalificeren.

Feest in Turkije

Turkije heeft zich geplaatst na een scoreloos gelijkspel in Istanboel tegen IJsland. Door die uitslag is ook wereldkampioen Frankrijk zeker van EK-deelname. Het Turkse elftal kon president Recep Tayyip Erdogan, aanwezig in het stadion, niet verblijden met een doelpunt. Een gelijkspel volstond voor een EK-ticket. Turkije telt in groep H 20 punten, Frankrijk telt er twee meer. De wereldkampioen behaalde een benauwde zege tegen Moldavië. In het Stade de France keken de ‘Haantjes’ na 9 minuten tegen een achterstand aan. Even voor de pauze maakte Varane gelijk, Giroud benutte een penalty voor de winner in minuut 79. Op de slotspeeldag, wanneer Turkije naar Andorra trekt en Frankrijk op bezoek gaat bij Albanië, valt de beslissing over de groepszege. IJsland, derde met 16 punten, moet hopen zich via de play-offs van de Nations League alsnog te plaatsen voor EURO 2020.

IJsland moest winnen maar verloor al binnen het halfuur aanvaller Alfred Finnbogason, die verkeerd op zijn pols terechtkwam. De Turken speelden voorzichtig, maar kregen na ruim een halfuur wel de beste kans: Burak Yilmaz miste van dichtbij. In de slotfase werd het nog benauwd voor de Turken. Verdediger Merih Demiral moest zijn doelman bijstaan. Hij haalde een kopbal van invaller Hördur Magnússon van de lijn.

Met Engeland, Tsjechië, Turkije, Frankrijk, Spanje, Oekraïne, Polen, Rusland, Italië en België zijn nu tien landen zeker van deelname aan EURO 2020.

Meer over Turkije

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Frankrijk

Tsjechië

IJsland