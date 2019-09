EK KWALIFICATIES. Engeland behoudt perfect rapport, Vojvoda (Standard) schenkt Kosovo de zege en Yaremchuk heeft voet in goal Malinovskyi Redactie

07 september 2019

20u35 0 Buitenlands voetbal Engeland behoudt zijn perfect rapport in de kwalificaties voor het EK voetbal in 2020. ‘The Three Lions’ zetten in hun derde groepswedstrijd Bulgarije opzij met 4-0. Harry Kane deelde in Londen de lakens uit met een hattrick en een assist.

In een uitverkocht Wembley Stadium moest Engeland proberen een Bulgaarse defensiegordel te ontwrichten. De bezoekers kampeerden voor hun eigen doelman. Pas na een kwartier vonden de manschappen van Southgate het gaatje. Aanvoerder Kane scoorde ook meteen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Engeland moest geduld aan de dag leggen, maar halverwege de eerste helft gaf Bulgarije een resultaat zelf uit handen. In een poging om zich uit de hoge Engelse druk te voetballen, trapte doelman Plamen het leer recht in de voeten van Sterling. De vrijstaande Kane (24.) nam het geschenk in dank aan: 1-0. Na de thee verdubbelde de aanvoerder (50.) de score vanaf de penaltystip, na een fout op Rashford. Nog eens vijf minuten later legde de Engelse topschutter goed af voor Sterling (55.), die de 3-0 in het dak van het doel jaste. Met zijn tweede penaltytreffer van de avond legde Kane (72.) de 4-0 eindstand vast. Rashford vergat in de slotminuten de forfaitscore op het scorebord te zetten.

GOAL | Eerste doelpunt van de avond: Kane opent de score! 💥



1️⃣-0️⃣ #ENGBUL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🆚🇧🇬 pic.twitter.com/UvEuAeS7xz Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

🎯 | Kane zet de penalty om! 👏



2️⃣-0️⃣ #ENGBUL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🆚🇧🇬 pic.twitter.com/XNYt15bQNu Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Raheem Sterling scoort op assist van Kane! 🔥



3️⃣-0️⃣ #ENGBUL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🆚🇧🇬 pic.twitter.com/gc0jtVC2QQ Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

HAT-TRICK | Harry Kane met zijn derde doelpunt van de avond! ⚡⚡⚡



4️⃣-0️⃣ #ENGBUL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🆚🇧🇬 pic.twitter.com/OtCeIk5Gpt Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Eerder op de namiddag had Kosovo de punten in Pristina gehouden door met 2-1 te winnen van Tsjechië. Schick (16.) bracht de bezoekers op voorsprong, maar Muriqi (20.) en Standard-speler Vojvoda (67.) bezorgden de Kosovaren de overwinning. Zo blijft Kosovo met 8 op 12 ongeslagen in groep A. Engeland (9 ptn) voert met een wedstrijd minder gespeeld de stand aan. Tsjechië (6) is derde voor Montenegro en Bulgarije (elk 2 ptn).

Yaremchuk geeft assist voor goal Malinovskyi

Ook Oekraïne kwam vandaag in actie. In kwalificatiegroep B namen de Oekraïners het op tegen Litouwen. Het werd 0-3, na goals van Oleksandr Zinchenko, Marlos en ex-Genkenaar Ruslan Malinovskyi. Voor de goal van Malinovskyi, tegenwoordig actief bij Atalanta, kwam de assist van AA Gent-spits Roman Yaremchuk. Bij de Buffalo’s ontbrak de spits de voorbije matchen door een blessure, maar vanmiddag startte hij gewoon in de basis. Na 65 minuten stond hij zijn plaats af aan Junior Moraes. AA Gent-middenvelder Roman Bezus kwam tien minuten voor tijd tussen de lijnen.