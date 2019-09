EK KWALIFICATIES. Cristiano maakt er vier in Litouwen, vooroorlogse score in Engeland-Kosovo YP

10 september 2019

22u51

Bron: ANP 0 EK voetbal Portugal heeft een belangrijke zege behaald in het kwalificatietoernooi voor het Europees kampioenschap voetbal van volgend jaar. Aanvoerder Cristiano Ronaldo leidde zijn land met vier treffers langs Litouwen: 1-5. In de andere poules deden ook onder meer Engeland en Frankrijk wat van hen verwacht werd, al verliep dat niet altijd even vlot.

De eerste treffer, uit een strafschop, viel al na 7 minuten. Litouwen maakte via een kopbal van Vytautas Andriuskevicius voor rust gelijk. Ronaldo besliste het duel met treffers in de 62e en 65e minuut. Bij het tweede doelpunt ging doelman Ernestas Setkus in de fout. Hij liet de bal los en daarna rolde de bal via de achterkant van zijn hoofd in het doel. De vierde treffer van Ronaldo viel een kwartier voor tijd. Daarna was ook William Carvalho nog trefzeker.

Portugal heeft in groep B na 4 speelronden 8 punten en staat daarmee tweede. Koploper Oekraïne heeft na 5 duels 13 punten. Servië won bij Luxemburg (1-3) en is met 7 punten uit 5 wedstrijden derde. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor het EK.

(Lees hieronder verder)

Acht goals in Engeland-Kosovo, owngoal Vojvoda (Standard)

Engeland en Kosovo hebben de supporters in het St. Mary’s Stadium getrakteerd op liefst acht doelpunten. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate stond bij rust in het EK-kwalificatieduel met 5-1 voor, maar de Kosovaren lieten de Engelsen nog zweten: 5-3. Valon Berisha zette Kosovo na een halve minuut al op voorsprong. Engeland was wakker geschud en herstelde via Raheem Sterling, Harry Kane, Mergim Vojvoda (eigen doelpunt) en tweemaal Jadon Sancho de schade. Na rust leefde Kosovo op. Berisha en Vedat Muriqi (strafschop) zorgden binnen 10 minuten voor een Engelse marge van twee. Kane hield daarna de hoop van Kosovo levend door een penalty te missen. Kosovo was via Bersant Celina nog dicht bij de aansluiting, maar de oud-speler van FC Twente schoot net naast.

Tsjechië, dat zaterdag nog verrassend verloor van Kosovo (2-1), profiteerde optimaal van het Kosovaarse verlies. De Tsjechen wonnen met 3-0 bij Montenegro en klommen over Kosovo heen naar de tweede plaats. Engeland heeft in groep A de maximale score van 12 punten uit 4 wedstrijden. Tsjechië volgt met 9 uit 5 en Kosovo heeft 8 punten na 5 duels.

(Lees hieronder verder)

Magere zege Frankrijk op Andorra

Frankrijk heeft in de EK-kwalificatie gewonnen van Andorra. De regerend wereldkampioen hoopte op een grote score tegen de huidige nummer 136 van de wereld. Frankrijk scoorde in Parijs echter ‘maar’ drie keer: 3-0. Kingsley Coman scoorde voor rust en Clément Lenglet en Wissam Ben Yedder erna. Antoine Griezmann miste na een half uur spelen een strafschop.

Turkije won bij Moldavië met 4-0 en blijft met 15 punten uit 6 duels koploper. Frankrijk heeft ook 15 punten, maar staat tweede vanwege het onderlinge resultaat tegen de Turken. In juni verloor Frankrijk met 2-0. IJsland verloor de aansluiting met de twee koplopers in groep H door een nederlaag bij Albanië van 4-2. IJsland staat na 6 duels op 12 punten.

Meer over sport

Kosovo

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Engeland

Frankrijk