EK-KWALIFICATIES. 36-jarige cultheld scoort twee keer in Italiaanse doelpuntenkermis - Oude bekende schenkt Denen punt na sensationeel slot MH

26 maart 2019

22u36

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0 Buitenlands voetbal Een naam die morgen veel over de tongen zal rollen in Italië: Fabio Quagliarella. De ervaren cultheld (36) -enorm populair in de laars- scoorde tweemaal in de afgetekende 6-0-zege tegen Liechtenstein. Spanje wist op zijn beurt niet te overtuigen in Malta, een andere dwergstaat, maar won wel (0-2). Zowel de Italianen als de Spanjaarden behouden hun perfecte rapport (6/6) in de EK-kwalificatiecampagne.

Italië, dat sinds 8 september 1999 geen enkele competitieve thuiswedstrijd verloor, legde er dus zes in het mandje. Stefano Sensi -de defensieve middenvelder van Sassuolo is niet de meest ronkende naam bij La Squadra- opende de debatten. Marco Verratti verdubbelde een kwartier later, maar de meest opvallende doelpuntenmaker was Fabio Quagliarella. De oudstrijder (36) scoorde meer dan 3000 dagen na zijn laatste optreden de derde én vierde treffer - allebei vanop de stip. Gevierde cultheld in de laars, want wat is ie er populair. Met zijn 36 jaar en 54 dagen oud kroont de ploegmaat van Dennis Praet bij Sampdoria zich tot oudste doelpuntenmaker ooit van de Azurri. Of hoe het geen toeval is dat Quagliarella Cristiano Ronaldo voorblijft in de topschutterstand van de Serie A. De teller staat er op 21 stuks. Liechtenstein in een schiettent. Op de koop toe werden de bezoekers op slag van rust tot tien herleid.

Een opvallende rol was er ook weggelegd voor Moise Kean (19). ‘De nieuwe Balotelli’ scoorde voor de tweede opeenvolgende interland. Met een intikker zette de Juventus-aanvaller de forfaitcijfers op het bord. Het slotakkoord kwam op naam van invaller Leanardo Pavoletti. Zijn eerste in het shirt van La Squadra. De troepen van Roberto Mancini krikten hun doelsaldo flink op.

Nog in groep J eindigde de wedstrijd tussen Bosnië-Herzegovina, dat na rood voor Pjanic de laatste 25 minuten met tien moest volmaken, en Griekenland op 2-2. Oude bekende Kolovis (ex-KV Mechelen) scoorde de late gelijkmaker voor de Grieken. Bij de Bosniërs stonden Cimirot (Standard) en Zukanovic (ex-Gent en -Kortrijk) in de basis, Milosevic (ex-Standard) maakte het slotkwartier vol. Eerder op de avond ging Finland met 0-2 winnen in Armenië.

Spanje doet wat het moet doen

Spanje had zaterdag al weinig overschot in de opener tegen Noorwegen (2-1). Ook tegen het nietige Malta liep het niet gesmeerd. Zonder coach Luis Enrique, die om privéreden terugkeerde naar Spanje, op de trainersbank maakte een experimenteel La Roja geen overtuigende indruk. Een flits van Alvaro Morata (31.) bracht de 0-1 ruststand op het scorebord. De Spaanse aanvaller knikte in minuut 73 zijn tweede van de avond binnen. Malta kon daar niets tegenover zetten.

In diezelfde groep eindigde de Scandinavische burenstrijd tussen Noorwegen en Zweden op een spektakelrijk 3-3-gelijkspel. In een knotsgekke partij boog Zweden een 2-0-achterstand om in een 2-3-voorsprong, maar diep in blessuretijd sleepte Noorwegen alsnog een punt uit de brand. Sorloth (AA Gent) mocht de slotminuten volmaken bij de Noren, Rosted (AA Gent) bleef op de bank. Roemenië legde de Faeröer dan weer met 4-1 over de knie. Bij de Roemenen stonden Razvan Marin (Standard) en oude bekenden Chipciu en Stanciu (ex-Anderlecht) in de basis.

De partij tussen Bosnië-Herzegovina, dat na rood voor Pjanic de laatste 25 minuten met tien moest volmaken, en Griekenland eindigde op 2-2. Oude bekende Kolovis (ex-KV Mechelen) scoorde de late gelijkmaker voor de Grieken. Bij de Bosniërs stonden Cimirot (Standard) en Zukanovic (ex-Gent en -Kortrijk) in de basis, Milosevic (ex-Standard) maakte het slotkwartier vol. Eerder op de avond ging Finland met 0-2 winnen in Armenië.

Sensationele comeback Denemarken

Spektakel viel er ook in Zwitserland te aanschouwen. In groep D gaven de Zwitsers een riante 3-0 voorsprong tegen Denemarken nog weg. In tien knotsgekke slotminuten scoorden de Denen drie keer. Oude bekende Dalsgaard (Zulte Waregem) legde in de blessuretijd de 3-3 eindstand vast. Ierland versloeg Georgië met 1-0 en is verrassend groepsleider.