EK-KWALIFICATIE. Ronaldo druipt geblesseerd af bij Portugal, dat wéér niet kan winnen - Mbappé steelt de show met weergaloze assist - Engelsen leggen er vijf in het mandje

25 maart 2019

22u41

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 2 Buitenlands voetbal Net als de Rode Duivels zijn ook wereldkampioen Frankrijk en Engeland foutloos aan hun EK-kwalificatiecampagne gestart. Het Franse sterrenensemble had geen kind aan IJsland (4-0), terwijl Engeland in Montenegro een scheve situatie glansrijk omboog (1-5). Minder positief verging het Portugal, dat voor de tweede wedstrijd op rij niet kon winnen (1-1 tegen Servië). Op de koop toe viel Cristiano Ronaldo op het halfuur uit met een hamstringblessure - in Turijn houden ze hun hart vast.

Na het opwarmertje in Moldavië (1-4) kregen de Fransen vanavond IJsland voor de kiezen. De laatste ontmoeting -een oefeninterland midden oktober, ook in het Stade de France- draaide verrassend op een gelijkspel uit (2-2). Vanavond liep het niet zo’n vaart. Al in minuut 12 wist Umtiti de IJslandse code te kraken met een rake kopslag. De gemeten voorzet was van Mbappé - op zijn 20ste toe aan zijn 30ste interland, hij snoept daarmee het record van Benzema af. De Fransen waren heer en meester, maar moesten tot halfweg het tweede bedrijf wachten op de verlossing. Giroud profiteerde van weinig doortastend keeperswerk van doelman Halldorsson. Het slotakkoord kwam op naam van Mbappé. Het fenomeen scoorde zijn 91ste doelpunt op het hoogste niveau. Absurde cijfers voor iemand van 20 lentes jong. En het orgelpunt moest dan eigenlijk nog komen. Met een weergaloze hakbal zette hij Griezmann op weg naar de 4-0. Een goal en twee assists dus voor het PSG-goudklompje. (lees hieronder verder)

In de andere wedstrijd in de poule won Albanië met 0-3 bij Andorra. Sadiku (21.), Balaj (88.) en Abrashi (90.+6) zorgden voor de goals op het Andorrese kunstgras. Kristal Abazaj, door Anderlecht verhuurd aan het Kroatische Osijek, bleef de hele partij op de bank. Eerder op de avond won Turkije al met 4-0 van Moldavië. Frankrijk en Turkije staan met het maximum van zes punten op kop in groep B. IJsland en Albanië volgen met drie punten, Andorra en Moldavië zijn nog puntenloos.

Ronaldo valt uit bij Portugal, dat opnieuw punten verspeelt

Portugal begint zijn campagne in mineur. Nadat het tegen Oekraïne op een scoreloos gelijkspel bleef steken, kaapte ook Servië een punt weg bij de Portugezen (1-1). Maar we onthouden toch vooral de blessure van Cristiano Ronaldo. De Portugese superster moest de strijd nog voor rust staken met een kwaal aan de hamstring. Aderlating voor bondscoach Fernando Santos, maar evenzeer voor Juventus-coach Massimiliano Allegri. De Italiaanse oefenmeester wacht met een bang hart af of zijn sterkhouder de Champions League-confrontatie met Ajax -de heenwedstrijd vindt op 10 april in Amsterdam plaats- haalt. Al was Ronaldo zelf in een flashinterview na afloop positief. “Ik maak me weinig zorgen. Ik ken mijn lichaam. Over twee weken ben ik weer klaar om te spelen.”

Op het moment dat Ronaldo het terrein verliet, keken de Portugezen overigens tegen een 0-1-achterstand aan. Tadic effende het pad (7') vanop de stip. Danilo (42') zette de bordjes nog voor de pauze weer in evenwicht, maar verder raakte Portugal niet. (lees hieronder verder)

Luxemburg, op de eerste speeldag enigszins verrassend de betere van Litouwen (2-1), leek in zijn tweede duel tegen Oekraïne ook heel lang op weg naar puntengewin. Turpel (34.) bracht het Groothertogdom op voorsprong. Tsygankov (40.) maakte snel weer gelijk, maar die gelijke stand leken de Luxemburgers wel over de streep te kunnen trekken. Drie minuten in blessuretijd volgde de ontnuchtering met een eigen doelpunt van Rodrigues. Oekraïne won zo alsnog met 1-2. Bij Oekraïne waren er basisplaatsen voor Ruslan Malinovskyi (Racing Genk) en Roman Bezus (AA Gent). Die laatste werd even voorbij het uur gewisseld voor zijn ploegmakker bij AA Gent, Roman Yaremchuk. Bij Luxemburg speelden oude bekenden Roy Jans en Maxime Chanot mee. In het klassement in groep B staat Oekraïne (4 ptn) aan kop voor Luxemburg (3), Portugal (2), Servië (1) en Litouwen (0). (lees hieronder verder)

Engeland buigt scheve situatie om in Montenegro

Heel even leek in Montenegro een stunt in de maak, maar Engeland zette al gauw orde op zaken in het Balkanland. Michael Keane -met een rake kopslag- en Barkley -op aangeven van debutant Hudson-Odoi- bogen nog voor rust een achterstand om. Na rust sloeg de Engelse motor helemaal aan de praat. Diezelfde Barkley tekende op het uur voor de 1-3, waarna ook Kane -hoe kan het ook anders- en Sterling hun doelpunt meepikten. De ‘Three Lions’ starten dus foutloos aan hun kwalificatiecampagne. Met zes op zes leidt Engeland de dans in groep A. (lees hieronder verder)

In het tweede duel in de poule speelden Kosovo en Bulgarije in Pristina 1-1 gelijk. Zeneli (62.) wiste voor de thuisploeg het openingsdoelpunt van Bozhikov (39.) uit. Bij Kosovo was er een basisplaats voor Mergim Vojvoda (Moeskroen). Edon Zhegrova, die vorige maand Genk verliet voor FC Basel, mocht invallen. In de tussenstand in groep A blijft Engeland soeverein aan de leiding met 6/6. Bulgarije (2), Kosovo (1), Montenegro (1) en Tsjechië (0) volgen al op geruime afstand.