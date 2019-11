EK-KWALI’S. Cyprus, dinsdag tegenstander van Duivels, thuis de boot in tegen Schotland Redactie

Schotland heeft op de voorlaatste speeldag in groep I van de EK-kwalificaties met 1-2 gewonnen op bezoek bij Cyprus, dinsdag in het Koning Boudewijnstadion de tegenstander van de Rode Duivels op de slotspeeldag.

In een wedstrijd zonder enige inzet - in de groep gingen de kwalificatieplaatsen eerder al naar België en Rusland, terwijl Schotland al langer zeker is van barrages via de Nations League - bracht Ryan Christie de bezoekers in het GSP-stadion in de hoofdstad Nicosia al na twaalf minuten op 0-1 na een heerlijke krul met links, de in België geboren doelman Urko Pardo was kansloos. Na de pauze kwam Cyprus, dat moest aantreden zonder zijn geschorste Standard-verdediger Kostas Laifis, meteen langszij via George Efrem, al duurde dat feestje niet lang. Schotland beschikt over net iets meer kwaliteiten dan de Cyprioten en kwam even later langs John McGinn (53') verdiend op voorsprong.

Met twaalf punten uit negen wedstrijden klimt Schotland nog over Cyprus naar de derde plaats. De Cyprioten zijn nu vierde met tien punten, voor Kazachstan (7) en San Marino (0).

