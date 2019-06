Eindelijk verenigd na 10 jaar flirten: Eden Hazard en Zinédine Zidane

Kristof Terreur

06 juni 2019

18u11 1 Buitenlands voetbal Als het aan Zidane lag, speelde Eden Hazard al jaren bij Madrid. Tien jaar geleden begon de legendarische Fransman, toen nog niet op de payroll van Real, zijn flirt met volgende openingszin: “Was ik Real Madrid, ik zou hem met de ogen toe vastleggen.” Sindsdien bleven ze mekaar in de media opvrijen met lieve woorden, hadden ze een aantal speeddates en volgden er WhatsApp-berichten over en weer. De afgelopen maanden intenser.

2009

Zidane: “Ik zou hem met mijn ogen toe een contract laten tekenen bij Real Madrid. Hij is snel, neigt vooral naar de linkerflank, maar kan net zo goed op rechts uit de voeten. Hij is erg begaafd en heeft alles in zich om een grote te worden.”

Hazard: “Als ‘de chef’ dat zegt, dan kan je alleen maar in de wolken zijn. Hij was mijn idool als kind en het is een droom om hem zulke zaken te horen zeggen.”

2010

Zidane: “Ik ken er eentje die heel goed is en zeker nog beter zal worden. Een Belg, spelend bij Lille en zijn naam is Eden Hazard. Hij is de toekomstige ster van het voetbal.”

2011

Zidane: “Hazard is een heel goede voetballer, maar ik weet niet of hij de nieuwe Zidane zal worden. Dat hij een ster wordt, staat wel vast.”

2012

Hazard: “Het nummer 10 is een symbolisch nummer voor mij, zeg maar mijn fetisjnummer. Als klein jongetje was Zinédine Zidane op die positie altijd mijn voorbeeld.”

2014

Hazard: “Zoals Zidane mijn voorbeeld was, hoop ik dat ik ook kinderen in België en de rest van de wereld kan inspireren. Zo heb ik als kleine jongen ook het meeste geleerd. Ik bekeek videocassettes van Zidane om zaken op te steken.”

Zidane: “Wat Hazard doet, is formidabel. Ik volg hem al van in zijn tijd bij Lille. Ik hield hem in het oog, omdat ik van zijn spelstijl hou. Ik zie graag mooie voetballers. Hij is een plezier om naar te kijken. Niet alleen voor mij. Wat hij doet, doet hij goed. Voor de jongeren van vandaag denk ik dat Hazard een voorbeeld is.”

2015

Hazard: “Dat sommigen me vergelijken met Zidane is een grote eer, maar we spelen helemaal anders. Hij is en blijft mijn idool.”

Zidane: “Na Messi en Ronaldo is Hazard mijn favoriete speler. En als ik er nog een mag citeren: Neymar. Hazard bezorgt me het meeste plezier. Of ik hem ooit bij Real Madrid zie? Vraag dat iemand anders. Ik hou gewoon van de speler.”

2016

Hazard: “Het is altijd leuk om hem zo over mij te horen praten. Ik ken de speler van binnen en van buiten, maar de coach nog niet. Of ik onder hem zou willen werken? Natuurlijk. Toen ik klein was bestudeerde ik hem urenlang op tv en op het internet. Ik sprak Zidane, ik at Zidane.”

Hazard: “Of Real met Zidane een extra troef in handen heeft? Natuurlijk wakkert dat mijn zin aan.”

2017

Hazard: “We weten allemaal dat ik Real Madrid bewonder, maar ik ben speler van Chelsea. Net zoals iedereen weet hoe groot mijn respect is voor Zidane. Als speler, maar ook als trainer. Ik kan de toekomst niet voorspellen, maar onder hem werken zou een droom zijn.”

2018

Hazard: “Modric is zoals Zidane. Zizou maakte weliswaar belangrijke doelpunten, maar hij kwam nooit aan twintig goals per seizoen. Modric, net als Zidane in mijn jeugd, bezorgt mij plezier - zowel bij Real Madrid als in de nationale ploeg van Kroatië. Zlatan is niet het personage waarvan ik zeg: j’adore - zoals Zidane of Modric -, maar mijn respect is immens.”

2019

Hazard: “Ik heb niks gehoord van Zidane. Als hij morgen bijvoorbeeld naar Man United gaat, zal ik hem niet volgen. Zijn toekomst bepaalt mijn carrièrepad niet. Real Madrid zonder Zidane is anders, maar nog altijd Real Madrid.”

Zidane: “Ik ga mijn mening niet zeggen over wat er kan gebeuren, omdat het seizoen nog niet is afgelopen, maar Hazard is een speler die ik altijd heb geapprecieerd. Iedereen weet dat. Hij speelde in Frankrijk, dus heb ik hem vaak zien spelen. En ik ken Eden ook persoonlijk. Hij is een fantastische speler.”