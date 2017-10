Eindelijk! Ronaldo scoort zijn eerste goal in La Liga en bezorgt Real belangrijke zege Hans Op de Beeck

18u57 4 AFP Buitenlands Voetbal Better Call Cristiano. Voor de vierde keer al in acht matchen leek Real Madrid averij te gaan oplopen in de Primera Division. Tot Cristiano Ronaldo -dan toch hij- met een halve volley in minuut 85 voor de verlossing zorgde bij de Madrileense buren in Getafe. Zijn eerste competitiegoal dit seizoen. 1-2, waardoor 'Los Blancos' tot op 4 punten terugkomen van FC Barcelona dat straks de topper bij Atlético Madrid speelt.

Het leek nochans lang niet het dagje van Ronaldo te worden. Hij en Real beleefden een frustrerende namiddag. Benzema was goed voor de knappe opener na een dribbel en schot in de verste hoek, maar even voor het uur zorgde Jorge Molina voor de gelijkmaker - al ging de bal via Real-middenvelder Marcos Llorente binnen en was er sprake van buitenspel. Toen de ref dan wel een goal van Theo Hernandez afkeurde wegens buitenspel, was de woede bij Real groot.

Eindelijk! @Benzema met de verdiende 0-1! #GetafeRealMadrid

Jorge Molina met de totaal onverwachte gelijkmaker: 1-1! #GetafeRealMadrid

De honderdste match van Zidane aan de zijlijn van 'de Koninklijke' leek op een sisser uit te draaien, zeker nadat Ronaldo voor een quasi open goal aan de tweede paal nog naast mikte. Tot Isco vijf minuten voor tijd dan toch Ronaldo nog eens kon afzonderen. Deze keer zou CR7 niet missen.

WAT EEN MISSER VAN @Cristiano! #GetafeRealMadrid

