Einde in mineur: Aritz Aduriz zet noodgedwongen punt achter voetbalcarrière na aanslepende heupblessure CPG

20 mei 2020

17u33 0 Buitenlands voetbal Aritz Aduriz (39) hangt zijn voetbalschoenen aan de haak, de aanvaller van Athletic Bilbao stop ermee vanwege heupproblemen. Een afscheid in mineur is het voor de Bask. “Dat is het leven van een sportatleet. Hier stopt het. Het was geweldig en onvergetelijk van begin tot eind.”

Enkele maanden geleden liet Aduriz al weten aan het einde van dit seizoen te stoppen, maar een officiële verklaring kwam er wegens de corona-uitbraak toen niet. “’Mentaal zit alles nog goed, maar fysiek wordt het moeilijk. Ik ondervind te veel last van mijn heup”, vertelde De Bask enkele weken geleden.

Op Twitter laat de voormalige Spaanse international nu weten definitief een punt te zetten achter zijn loopbaan. “Mijn lichaam geeft aan dat het genoeg geweest is. Hoe graag ik nog zou willen verder spelen, het lukt niet meer. Ik zou niet meer de speler zijn van weleer. Ik heb veel mooie en onvergetelijke momenten beleefd, waar ik met plezier op terugblik”, laat de Spaanse spits weten.

“Met mij komt het uiteindelijk allemaal wel goed. Laten we ons nu focussen op de strijd tegen het coronavirus. Een pandemie die wereld in zijn greep heeft, en die reeds aan veel mensen het leven kostte”, aldus Aduriz wiens contract in Bilbao officieel afloopt op 30 juni.

Aduriz speelde heel zijn voetbalcarrière in Spanje. Zijn succesvolste passages waren bij Real Mallorca, Valencia en Athletic Bilbao. Met meer dan 600 professionele wedstrijden, en meer dan 200 doelpunten, is Aduriz een monument van La Liga.