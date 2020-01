Eigenaar Málaga zet coach van wie sekstape viraal ging compleet in de wind: “Denk je dat het helpt als je altijd liegt?” GVS/YP

08 januari 2020

13u18 0 Buitenlands voetbal Málaga heeft hoofdcoach Victor Sánchez onmiddellijk op non-actief gezet. De reden? Een uitgelekte video van de 43-jarige Spanjaard, waarin hij zijn edele delen vol in beeld laat zien. Sánchez zegt dat hij het slachtoffer is van afpersing, de zaak is nu in handen van de politie. Maar op steun van zijn clubeigenaar moet de Spanjaard alvast niet rekenen.

“Vanwege recente ontwikkelingen, die nog niet helemaal bevestigd zijn, schorst Málaga coach Victor Sánchez per direct tot het volledige onderzoek is afgerond.” De Spaanse tweedeklasser voelde zich genoodzaakt in te grijpen nadat een pikante video waarin Sánchez zijn edele delen vol in beeld laat zien, als een lopend vuurtje het internet verovert. De 43-jarige Spanjaard wilde het filmpje nooit naar buiten brengen, maar was naar eigen zeggen het slachtoffer van afpersing. “Ik wil jullie laten weten dat ik slachtoffer ben van een misdaad tegen mijn intimiteit. De politie is met de zaak bezig en er is me aangeraden hun instructies te volgen”, zo klonk het onder meer bij de getormenteerde oefenmeester op Twitter. Maar hij moet niet overal op teveel bijval rekenen...

Zo heeft ook Abdullah Al Thani, de eigenaar van de voetbalclub, in het -weliswaar gebroken- Engels gereageerd via Twitter. En hij spreekt niet bepaald zijn steun uit voor zijn coach. “Wie is diegene die altijd liegt? Hij lijkt wel een engel, iemand die nooit in de fout gaat. Hij geeft ook nooit zijn fouten toe. Vertel eens de waarheid. Denk je dat het helpt als je altijd liegt? Wees sterk en zeg dat je een fout hebt gemaakt”, klonk het vrij vertaald. Met andere woorden: de kans is héél klein dat Victor Sánchez ooit nog een match van Málaga coacht...

Málaga maakt op sportief vlak een teleurstellend seizoen door. De club degradeerde afgelopen zomer naar de Segunda División en staat nu op een zestiende plek.

We still waiting to know Who is the person he lying always ?

he is like the Angel Never make mistakes

He does not want to admit the mistake

just one time said the truth

Did you think that will help you

of you always lying to everyone !?

Be strong and say I make a mistake

(....) Abdullah N Al Thani(@ ANAALThani) link

Malaga have suspended manager Victor Sánchez after an explicit video of him went viral 🍆 pic.twitter.com/whj3GGiKET The Sack Race(@ thesackrace) link