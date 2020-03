Eigenaar David Beckham ziet Inter Miami nipt verliezen bij MLS-vuurdoop SVBM

02 maart 2020

11u31 0 Buitenlands voetbal De kop is eraf. Inter Miami heeft zijn eerste wedstrijd in de MLS afgewerkt. Op bezoek bij LA Galaxy kon het nieuwe team van eigenaar David Beckham niet winnen, maar toch was het een geslaagd debuut.

In 2014 startte David Beckham al met het project in Miami een nieuwe voetbalclub uit de grond te stampen. Zes jaar later heeft Inter Miami zijn debuut gemaakt in de MLS. De eerste opdracht: een verplaatsing naar LA Galaxy - nota bene een ex-club van Beckham.

Winnen zat er niet in voor de bezoekers. Carlos Vela schonk de ploeg uit Los Angeles met het enige doelpunt van de wedstrijd een 1-0-overwinning. Vlak voor de rust gaf de Mexicaan iedereen het nakijken met een heerlijke stiftbal. Doelman Luis Robles was geklopt.

Carlos Vela gives Inter Miami a big welcome to the MLS 🔥 pic.twitter.com/cfBXAyy3Nx Football Daily(@ footballdaily) link

Toch zal Beckham niet ontevreden zijn over het eerste optreden van zijn ploeg. De bezoekers leken niet onder de indruk van hun vuurdoop in het Banc of California Stadium. Er waren zelfs mogelijkheden om een puntje mee naar Miami te nemen, maar Galaxy-doelman Kenneth Vermeer hield zijn netten schoon.

Opvallende aanwezige in Los Angeles: de Britse topkok Gordon Ramsay kwam een kijkje nemen en een praatje slaan met Beckham. Uiteraard tekende ook Davids wederhelft Victoria present.