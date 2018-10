Eigenaar Berlusconi voert opvallende regels door bij zijn derdeklasser: "Geen tattoos, geen baarden en enkel Italiaanse spelers" MDB

06 oktober 2018

17u28

Bron: Gazzetta dello Sport/L'Equipe 0 Buitenlands Voetbal Silvio Berlusconi nam eind september de Italiaanse derdeklasser Monza over en ondertussen heeft de voormalige Italiaanse premier zijn plannen voor die club wereldkundig gemaakt. Hij voert namelijk enkele bijzonder strikte regels door. "Ik wil iets anders dan het huidige voetbal."

Na AC Milan - waar hij tussen 1986 en 2016 de plak zwaaide - nu dus Monza. Silvio Berlusconi is weer voorzitter van een Italiaanse voetbalclub en met de derdeklasser heeft hij opvallende plannen. "Het wordt een jonge ploeg die enkel uit Italiaanse spelers zal bestaan", vertelde de 82-jarige Italiaan bij een evenement van zijn politieke partij Forza Italia. In dat geval moet Herve Otele Nnanga alvast opkrassen van zijn nieuwe voorzitter. De 18-jarige Fransman met Kameroense roots is namelijk op dit moment de enige niet-Italiaan in de kern van SS Monza 1912. Jefferson en Reginaldo hebben naast de Braziliaanse ook de Italiaanse nationaliteit.

De voormalige premier van Italië wil de touwtjes strak in handen nemen. "Geen baarden en geen tatoeages en ze moeten ook niet met fierheid verschillende oorringen dragen", waarschuwde Berlusconi zijn spelers. "Ze zullen een voorbeeld zijn van hoffelijkheid op het veld. Ze gaan hun excuses aanbieden aan de tegenstanders als ze een fout begaan en de scheidsrechter behandelen als een heer." Hij ging zelfs nog veel verder. "Als er hen om een handtekening gevraagd wordt, zullen ze geen tekening maken maar hun voor- en achternaam leesbaar schrijven. Ze zullen altijd sober gekleed gaan. Ik wil iets anders dan het huidige voetbal." Berlusconi wil ook de kapsels van zijn spelers aanpakken. "Ze moeten hun haren op orde hebben. Er is al een kapper in Monza die heeft gezegd dat hij hun haar gratis wil doen", lachte hij.