Efficiënt Barcelona haalt uit in hol van de leeuw en plaatst zich ten koste van Real voor finale Copa del Rey GVS

27 februari 2019

22u51 0 Buitenlands Voetbal Een uiterst efficiënt Barcelona heeft zich ten koste van grote rivaal Real Madrid geplaatst voor de finale van de Copa del Rey. In het hol van de leeuw wonnen de Catalanen met 0-3. De heenmatch in Camp Nou eindigde op 1-1. De bekerfinale vindt plaats op 25 mei. De tegenstander: Valencia of Real Betis.

Geen Thibaut Courtois in de 241ste Clásico uit de geschiedenis. Keylor Navas neemt de bekermatchen voor zijn rekening. Wel van bij het begin aan de aftrap: Lionel Messi. De Argentijn moest de heenmatch door een dijblessure aan zich laten voorbijgaan.

Na een pittig begin namen de Madrilenen voorzichtig de match in handen. Op het kwartier tikte Semedo het jonge talent Vinicius onderuit, als bij wonder zagen zowel scheidsrechter als videoref er geen graten in. Enkele minuten later trapte de Braziliaan over de kooi van Ter Stegen, waarna hij ook in een duowerk met Vázquez de Duitse doelman niet kon vloeren.

Had Real Madrid hier een strafschop moeten krijgen? 🧐



0️⃣-0️⃣ #ElClásico 🏆🇪🇸 pic.twitter.com/9TOtvkM0zK Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Rond het uur leek de leider uit La Liga zichzelf eindelijk te vinden, maar het was Real dat voor rust altijd op voorsprong had moeten staan. Een vrijstaande Benzema schoot onbegrijpelijk op Ter Stegen en ook Vinicius werd zomaar uit het oog verloren maar vlamde een wenkende kans onbesuisd over. Messi en co speelden in eerste versnelling, creëerden niets en dankten de goden voor de brilscore aan rust.

🔥 | Real Madrid stapelt de kansen op! 👀



0️⃣-0️⃣ #ElClásico 🏆🇪🇸 pic.twitter.com/NuEydrJ0of Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

‘Panenka’

Ook na de koffie tekende Benzema voor de eerste kans, waarna het spreekwoordelijke deksel onherroepelijk zijn intrede maakte. Suarez - nog geen bal geraakt maar tegenover ruwe diamant Vinicius wél efficiënt - vlamde de eerste Barça-kans ongenadig tegen de touwen. Real was niet van slag, versierde via Kroos, Casemiro en Reguilon alweer een resem mogelijkheden, maar keek twintig minuten voor tijd tegen een onmogelijke opdracht aan. Dembélé ontsnapte op rechts, Varane belette dat Suarez kon scoren maar duwde de 0-2 zo zelf binnen. Drie minuten later konden de boeken helemaal dicht. Alweer Suarez - hoezo een probleem? - versierde een penalty en trapte z’n tweede van de avond met een ‘Panenka’ zelf binnen. Een serieuze uppercut voor de Madrilenen, die gepakt werden in efficiëntie.

De Copa del Rey-finale vindt plaats op 25 mei. De tegenstander: Valencia of Real Betis. Pikant detail: zaterdag staat er in La Liga al een nieuwe Clásico op het programma. Dan maar meteen revanche voor het o zo trotse Real?

Barcelona en Real wonnen nu elk evenveel Clasico’s. Elk trokken ze 95 keer het laken naar zich toe. 51 maal eindigde het duel op een draw. De laatste keer dat ze ieder evenveel zeges (87) op het palmares hadden, was na de Supercopa in 2015.

FIRST BLOOD | Suarez trapt Barcelona op voorsprong! 💥



0️⃣-1️⃣ #ElClásico 🏆🇪🇸 pic.twitter.com/SCISSKGTOF Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

MUUR | Wat een redding van Ter Stegen ! ✋



0️⃣-1️⃣ #ElClásico 🏆🇪🇸 pic.twitter.com/8plkJaSEZv Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Varane werkt de bal ongelukkig in eigen doel! 🤯



0️⃣-2️⃣ #ElClásico 🏆🇪🇸 pic.twitter.com/Ngy6NrgDiy Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

PANENKA | Luis Suarez werkt héérlijk af vanop de stip! ✨



0️⃣-3️⃣ #ElClásico 🏆🇪🇸 pic.twitter.com/n7ZECemdlV Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

