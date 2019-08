Eerste zege voor Praet en Tielemans, Djenepo (ex-Standard) scoort heerlijk tegen Brighton TLB

24 augustus 2019

17u55 0 Sheffield United SHU SHU 1 einde 2 LEI LEI Leicester City Buitenlands Voetbal Leicester City heeft voor het eerst dit seizoen gewonnen in de Premier League. De ‘Foxes’ haalden het met 1-2 van Sheffield United. Youri Tielemans werd in minuut 89 vervangen bij Leicester, Dennis Praet ging al na 65 minuten naar de kant. Nog op de Engelse velden liet Moussa Djenepo zich opmerken met een heerlijke treffer tegen het Brighton van Leandro Trossard.

Leicester kwam op slag van rust op voorsprong op Bramall Lane via Jamie Vardy, maar net voorbij het uur bracht Oliver McBurnie de promovendus op gelijke hoogte. Drie minuten later haalde Leicester-trainer Brendan Rodgers Dennis Praet naar de kant voor Harvey Barnes en dat bleek een gouden wissel, want vijf minuten later zorgde de 21-jarige Brit voor de winnende treffer. Voor Leicester is het de eerste driepunter van het seizoen, na puntendelingen tegen Wolverhampton en Chelsea.

Bij Brighton & Hove Albion startte Leandro Trossard net als vorige week in de basis. De winger slaagde er echter niet opnieuw in om zijn naam op het scorebord te krijgen en Brighton verloor ook na een klasseflits van Moussa Djenepo. De Malinese winger, in het tussenseizoen overgekomen van Standard, kwam tien minuten na rust naar binnen en krulde de bal heerlijk in verste hoek. Geen verhaal voor Mathew Ryan. Helemaal in het slot zorgde Nathan Redmond nog voor 0-2. Brighton speelde een uur met een mannetje minder, Florin Andone kreeg rood voor een onbesuisde ingreep op Yann Valery.

Watford speelde vanmiddag de Londense derby tegen West Ham, maar de ‘Hornets’ konden opnieuw geen punten pakken. Christian Kabasele zag vanaf de bank hoe Mark Noble de ‘Hammers’ vanaf de stip op voorsprong bracht en Andre Gray nog in de eerste helft voor de gelijkmaker zorgde. Maar in de tweede helft bezorgde Sebastian Haller de bezoekers met twee treffers toch de volle buit.