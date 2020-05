Eerste virtuele publiek en drive-in voor 500 auto’s: zo pakken de Denen matchen zonder fans aan Redactie

29 mei 2020

10u55

Buitenlands voetbal Speciaal experiment in Denemarken. De Superliga, de hoogste afdeling, werd gisteren hervat mét virtuele fans op de tribunes. Buiten het stadion kon de match ook vanuit 500 wagens gevolgd worden op groot scherm.

Na elf weken gedwongen pauze door de coronacrisis is de Deense voetbalcompetitie gisteravond hervat met een duel tussen Aarhus GF en Randers. Het werd 1-1, maar meer nog dan naar het voetbal ging de aandacht naar alles eromheen.

Net als in Duitsland werd er gevoetbald zonder publiek in het stadion. Maar toch konden de spelers hun supporters zien. In de tribunes waren immers grote schermen geïnstalleerd waarop mensen via het videoplatform Zoom hun beeltenis konden laten verschijnen. Zo kregen de acteurs op het veld een blik op de woonkamers van hun fans. Sommigen hadden zich in de clubkleuren uitgedost, anderen poseerden met een biertje.

‘Tickets' zijn gratis

De tickets voor de digitale tribune waren gratis, maar fans moesten wel aanduiden op welk scherm ze wilden verschijnen. Zo konden ze voor hun favoriete fanblok in het stadion kiezen. Volgens Aarhus zijn zij de eerste club in de wereld die hun supporters digitaal in het stadion brengen. Andere ploegen pakten al uit met kartonnen versies van fans.

Wie de wedstrijd niet thuis voor het scherm wilde volgen, kon ervoor kiezen om naar Park Tangkrogen in Aarhus af te zakken. Daar was een enorm videoscherm opgesteld en een drive-in voor 500 wagens.

