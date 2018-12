Eerste prijs met Real Madrid is binnen voor Courtois: Spaanse grootmacht wint WK voor clubs voor derde keer op rij (4-1) TLB

22 december 2018

19u20 5 Buitenlands Voetbal Real Madrid heeft het WK voor clubs voor de zevende keer, en voor de vierde keer in vijf jaar, gewonnen. De Spaanse Champions League-winnaar haalde het in de finale met 4-1 van Al Ain uit de Verenigde Arabische Emiraten, dat op eigen veld speelde. Thibaut Courtois stond de hele wedstrijd tussen de Madrileens palen en mag opnieuw een clubtrofee toevoegen aan zijn al indrukwekkend palmares. Enkel de Champions League ontbreekt nu nog.

Twee Belgen wonnen eerder het WK voor clubs: Daniël Van Buyten (met Bayern München) en Thomas Vermaelen (met FC Barcelona). Maar Thibaut Courtois was wel de eerste landgenoot die in de basis begon in de finale. En de Limburger zag zijn team bijna snel op voorsprong klimmen. Ahmed devieerde een voorzet van Llorente tegen zijn eigen paal, verder kwam Real niet.

Al Ain bijna wél. Eerst moest de bedrijvige El Shahat te ver uitwijken door toedoen van Courtois en niet veel later moest Ramos redding brengen op de lijn. Marcelo kopte het leer dramatisch weg, Courtois werd omspeeld, maar met een ultieme redding voorkwam Ramos dan toch de treffer van El Shahat. En die misser brak Al Ain zuur op.

Enkele minuten laten lag het leer aan de overzijde immers wel in het netje. Benzema speelde Modric goed aan op de rand van de zestien en de Kroaat legde de bal met zijn linker keurig in de verste hoek. Real had wat het wilde en de Spanjaarden kregen nadien nog enkele prima kansen om de voorsprong uit te diepen. Maar Bale en co konden hun overwicht niet omzetten in goals. 1-0 was de ruststand.

Automatische piloot

Na de pauze was het al Real wat de klok sloeg. Bale werd nog een paar keer van een treffer gehouden, de Welshman zag zinn omhaal ook net over de dwarsligger gaan, maar op het uur was het dan toch raak. Een hoekschop werd in de voeten van Llorente gekopt en de jonge vervanger van Casemiro knalde de 2-0 erg knap in doel. Daarna kon Real op automatische piloot de partij uitspelen.

Courtois moest nog even tonen dat hij bij de les was toen Caio een lange bal beter inschatte dan Ramos. De Rode Duivel dook slim niet in de voeten van de Braziliaan en tackelde het leer dan weg met zijn linker. En niet veel later volgde dan de beslissing. Ramos torende boven iedereen uit en de Spanjaard verlengde een hoekschop vanaf rechts tegen de touwen.

Eerste prijs voor Solari

De zege was binnen voor Real, daar konden twee late treffers geen verandering meer in brengen. De Japanner redde eerst nog de eer van Al Ain met een knappe kopbal en in de toegevoegde tijd werkte Nader de bal nog in eigen doel door toedoen van de ingevallen Vinicius Junior. Die 4-1 was meteen ook de eindstand.

Real Madrid is al voor het derde jaar op rij de beste club ter wereld. Met in 2015 Barcelona en in 2014 nog een keer Real prijkt nu al vijf jaar op rij een Spaanse club op de erelijst. De Argentijn Santiago Solari pakte zijn eerste prijs als trainer van Real Madrid. Met vier titels is Real Madrid nu alleen recordhouder op het WK voor clubs. FC Barcelona zegevierde drie keer op het toernooi met de continentale kampioenen.