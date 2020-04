Eerste gevangenisstraffen in Spanje na matchfixingzaak, Figueras (ex-Club) vrijgesproken XC

24 april 2020

16u47

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal De rechtbank in Pamplona heeft voor het eerst in het Spaanse voetbal negen personen een gevangenisstraf opgelegd wegens hun betrokkenheid in een matchfixingschandaal rond de club Osasuna. Het gaat om voormalige profspelers, ambtenaren en ondernemers, die onder meer schuldig werden bevonden aan corruptie en verduistering. Jordi Figueras, ex-Club Brugge, werd vrijgesproken.

De rechter sprak straffen uit tussen negen maanden en bijna negen jaar. De veroordeelde personen kunnen wel nog in beroep gaan bij het Spaanse hooggerechtshof. Twee beklaagden, waarbij Figueras, kregen geen sanctie.

De straffen kaderen in een omvangrijk matchfixingschandaal van enkele jaren geleden, waarbij de uitslagen van twee voetbalwedstrijden in de Primera Division in het seizoen 2013-2014 beïnvloed werden. Op het einde van het seizoen zou Osasuna, toen een degradatiekandidaat, 400.000 euro betaald hebben aan toenmalige Betis Sevilla-spelers Xavier Torres, Antonio Amaya en Jordi Figueras om te winnen van degradatieconcurrent Real Valladolid. Het drietal zou nadien nog eens 250.000 euro ontvangen als Betis verloor van Osasuna. Beide resultaten kwamen uit, al behoedde dat Osasuna niet voor de degradatie. Ook Betis en Valladolid zakten naar de Spaanse tweede klasse.

Schriftvervalsing en financiële fraude

Het 'Osasuna-dossier' omvatte niet alleen het matchfixingschandaal. De club zou ook schriftvervalsing en financiële fraude gepleegd hebben. Tussen 2012 en 2014 zou zo'n 2,2 miljoen euro vanuit de club gebruikt zijn voor criminele activiteiten.

De zwaarste straf, van acht jaar en acht maanden, was voor een van de betrokken functionarissen van Osasuna, Angel Vizcay. Amaya en Torres kregen elk een sanctie van een jaar. Gevangenisstraffen tot twee jaar worden in Spanje, voor personen zonder strafblad, voorwaardelijk uitgevoerd.

Figueras, die er dus zonder veroordeling vanaf kwam, verliet Club Brugge in juli 2013 na anderhalf seizoen voor Betis. Afgelopen jaargang was de 32-jarige verdediger actief bij Racing Santander in de Spaanse tweede klasse.

Lees ook: Moet Pro League 23 miljoen euro tv-geld terugbetalen? Rechtenhouders willen centen terug