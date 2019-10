Eerste Clásico van Eden Hazard onder hoogspanning door politieke onrust: Real vraagt om extra veiligheid ODBS/TLB

14 oktober 2019

16u22

Bron: Marca, AS 4 La Liga Moet er nog hoogspanning zijn? De immer beladen kraker FC Barcelona - Real Madrid van zaterdag 26 oktober (13u) krijgt nog een extra politieke connotatie, nu negen prominente figuren achter het illegale Catalaanse referendum van twee jaar geleden veroordeeld zijn tot jarenlange celstraffen. Net op de dag van de Clásico hebben afscheidingsbewegingen een protest in Barcelona gepland, waardoor de kraker nog strengere veiligheidsvoorschriften krijgt.

In het (recente) verleden maakte de Catalaanse goegemeente van de Clásico gebruik om via onder andere spandoeken hun politieke voorkeur te uiten. En nu wil het lukken dat de eerste thuismatch van Barça na de uitspraak tot veroordeling van de negen Catalaanse separatisten, die tegen het Real Madrid van Hazard en Courtois is. De meest bekeken voetbalmatch ter wereld. Een groter podium is haast onmogelijk.

Ook vandaag leidde de uitspraak al tot protesten in de regio. Zo werden wegen geblokkeerd door boze Catalanen. De Catalaanse voetbalbond heeft alle wedstrijden die voor vandaag in de regio op het programma stonden afgelast, uit protest tegen de veroordeling. Ook FC Barcelona liet al van zich horen. “Gevangenschap is niet de oplossing”, schreef de kampioen van Spanje in een verklaring. “De oplossing voor het conflict in Catalonië moet louter uit politieke dialoog komen.”

FC Barcelona announcement

"Prison is not the solution" pic.twitter.com/o0BWOaThgD FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

Iets waar Gerard Piqué, notoir aanhanger van de Catalaanse onafhankelijkheid, zich in kan vinden. “Trots om onderdeel van deze club te zijn”, tweette de verdediger en geboren Catalaan als reactie op de verklaring van zijn club.

Proud to be part of this Club. https://t.co/RlkeYsyccS Gerard Piqué(@ 3gerardpique) link

Het maakt de directie van Real Madrid extra zenuwachtig. ‘De Koninklijke’, die zich zoals steeds tracht te distantiëren van politieke statements of gebaren, wil de veiligheid verder opgevoerd zien. Terwijl de Clásico nu al een match van het hoogste risico is. Het vroege aanvangsuur van 13u bemoeilijkt de zaak nog, vooral omdat dit betekent dat Real vrijdagavond al naar Barcelona moet afreizen en er dus moet overnachten. Al is de verstandhouding op het hoogste niveau tussen beide clubs er vooral een van respect, in die mate dat Real begrijpt dat FC Barcelona protest in de tribunes en buiten het stadion moeilijk kan bannen.

De Real-fans die er absoluut willen bijzijn in het Camp Nou, moeten daar 165 euro voor betalen. Voor een zitje ergens bovenin de nok van het stadion. Omgeven door enkele bataljons politie.