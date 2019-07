Eerst razernij, dan tranen: het zure einde van de Copa América voor Jesus TLB

08 juli 2019

08u57 0 Copa América Vreugde en verdriet lagen gisteren dicht bij elkaar voor Gabriel Jesus. De 22-jarige spits scoorde en gaf een assist in de Vreugde en verdriet lagen gisteren dicht bij elkaar voor Gabriel Jesus. De 22-jarige spits scoorde en gaf een assist in de finale van de Copa América tegen Peru en hielp Brazilië zo aan de eindzege. Maar de finale liep voor hem toch op een stevige sisser af, nadat hij zijn tweede gele kaart kreeg.

“Ze doen er alles aan om Brazilië aan de zege te helpen”, zei een woedende Lionel Messi na de troostfinale, waarin hij nog in de eerste helft een zeer discutabele rode kaart kreeg. Wel, Gabriel Jesus zal het alvast niet eens zijn met de ‘Vlo’. De aanvaller van Manchester City liep in de finale tegen Peru twintig minuten voor affluiten tegen zijn tweede geel aan nadat hij te laat kwam in een luchtduel met Carlos Zambrano. Op dat moment stond er een 2-1-stand op het scorebord van Maracanã, onder meer na een goal en een assist van Jesus.

Brazilië moest de slotfase zo zien te overleven met een mannetje minder en daar was Jesus het duidelijk niet mee eens. De ex-speler van Palmeiras ontstak eerst in een vlammende colère. De scheidsrechter (de Chileen Roberto Tobar, red.) moest het ontgelden, er volgde een corruptie-gebaar, een waterflesje moest eraan geloven en Jesus gaf ook nog een vuistslag op de VAR-box (zie video onder).

Eenmaal aangekomen in de spelerstunnel maakte de woede dan plaats voor de tranen. Bittere tranen, die ook bij veel Brazilianen voor vochtige ogen zorgden. Jesus is de chouchou van de Seleção, omdat zijn tocht richting de ‘Goddelijke Kanaries’ niet de makkelijkste was. De Braziliaan groeide op in een arme wijk in São Paulo en moest al vroeg de handen uit de mouwen steken - het poetsloon van moeder Vera Lucia volstond niet om alle monden te voeden. In 2014, vier jaar voor hij zelf het WK in Rusland speelde, beschilderde Jesus nog de straten van São Paulo voor de Wereldbeker in eigen land. Een verhaal dat doet dromen.

🤬 Gabriel Jesús, contra el VAR después de ser expulsado. Literal. pic.twitter.com/9h85BeJpK7 Diario Olé(@ DiarioOle) link

De eerste Braziliaanse eindzege in de Copa América sinds 2007 kwam evenwel niet meer in gevaar. Vlak voor affluiten zorgde Richarlison (Everton) vanaf de stip nog voor de 3-1, waarna een stevig feestje losbarstte in Rio de Janeiro. Ook Jesus mengde zich uiteindelijk zelfs nog...

Four years ago, Gabriel Jesus was painting the streets in preparation for the Brazil 2014 World Cup.



Today he starts as striker for Brazil. pic.twitter.com/n4TAkSdmIZ The Spectator Index(@ spectatorindex) link

Bekijk hieronder de samenvatting van de match, met de goal en assist van Jesus: