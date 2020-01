Exclusief voor abonnees Eerst overbodig bij Club, nu voor 20 miljoen euro naar Napoli? De kronkelweg van Sofyan Amrabat naar de top Tim Reedijk

06 januari 2020

11u29

In Nederland raakte hij na een mislukt avontuur bij Feyenoord een beetje in de vergetelheid, maar intussen staat Sofyan Amrabat (23) voor een toptransfer naar Napoli. "Voetbal is soms ook dat het nét meezit", vertelt de voormalige middenvelder van Club Brugge bij onze collega's van AD.nl.

Sofyan Amrabat lacht en schudt de hand van de verzorger van FC Utrecht. “Zondag wel een massage na de wedstrijd, hè?” Het is Amrabat zelf die het interview het liefst wil doen op het complex van de club waar hij doorbrak. De middenvelder van Hellas Verona heeft winterstop en is in Nederland om familie en vrienden te zien tijdens de feestdagen. Bij FC Utrecht ontstaat een heuse reünie met Amrabat in de hoofdrol, het kind van de club dat als groot talent naar Feyenoord trok en inmiddels via merkwaardige omwegen op de drempel staat van een toptransfer naar Napoli.

