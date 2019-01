Eerst geen zin, maar Fellaini zwicht wel voor tien miljoen per jaar: Rode Duivel met één been in China Kristof Terreur in Engeland

30 januari 2019

08u50

Bron: @HLNinEngeland 2 Buitenlands Voetbal China calling. Manchester United zal snel zijn zegen geven. Marouane Fellaini (31) staat dicht bij een transfer naar Shandong Luneng. De tweede Belg deze maand die de lokroep van de Chinese Super League en zijn centen niet kan weerstaan. Van x-factor naar ex-factor in 10 dagen tijd.

Een duur eindejaarsgeschenk voor de club. Shandong Luneng hoopt de transfer van Fellaini voor 5 februari, Chinees nieuwjaar, te kunnen afhandelen. Ook Man United ontkent niet meer. Zonder te veel in detail te willen gaan bevestigt de Engelse topclub dat gesprekken in een vergevorderd stadium zitten. United hoopt circa 10 miljoen euro te ontvangen voor een speler die nog anderhalf jaar onder contract ligt.

Zelf zou Fellaini in China ook meer dan 10 miljoen euro per jaar kunnen gaan verdienen. Mooi meegenomen, die dubbele bonus in zeven maanden tijd. In juli tekende hij nog een nieuw lucratief tweejarig contract met optie bij United, op voorspraak van José Mourinho. Die beschermende hand is sinds eind december weg.

Nooit ‘mister popular’

Fellaini was aanvankelijk niet te vinden voor het eerste en beste Chinese avontuur. De voorbije weken stuurde hij enkele zaakwaarnemers wandelen die met voorstellen zwaaiden, maar uiteindelijk kon ook hij niet weerstaan aan de lokroep. De deal die momenteel op tafel ligt, kreeg zijn zegen. Zijn enkels, knieën en spieren dragen de littekens van tien jaar Premier League en elfendertig keer door een pijngrens te gaan. Centen verzachten die pijn.

Op Old Trafford is hij in die vijf en half jaar nooit mister popular geweest. Een overlever, die tegen wil en dank het symbool van de turbulente post-Fergusonperiode bleef voor vele fans en een mismatch met het United-DNA. Enkele belangrijke goals, topprestaties in matchen op leven en dood en zijn toegewijdheid rukten dat etiket nooit van zijn nek. Hij hield ook van het leven in Engeland, maar trok zijn conclusies na de aanstelling van interim-coach Ole Gunnar Solskjaer. Die prees tien dagen geleden zijn X-factor, maar gaf intern aan amper een beroep op hem te zullen doen.

Fellaini, op de sukkel met de kuit, revalideerde de voorbije dagen in Antwerpen, bij Lieven Maesschalck, maar reisde gisteren terug naar Manchester. Hij wacht op een sein van United om naar China af te reizen voor zijn medische testen en de afhandeling van de overgang. Na tien jaar Premier League, eerst bij Everton, daarna bij United, vindt hij het welletjes geweest. Hij vervoegt vriend en leeftijdsgenoot Moussa Dembélé in de Super League.