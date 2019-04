Een zoveelste domper: De Bruyne druipt opnieuw geblesseerd af bij City Kristof Terreur in Engeland

20 april 2019

14u16 13 Buitenlands voetbal Hij trapte de bal wild in de tribune. De linkerknie speelde weer op. De blik verraadde pijn en ontgoocheling. Verder onderzoek moet uitwijzen of het snertseizoen van Kevin De Bruyne (27) er niet opzit. Wat een domper. Voor de vijfde keer.

Hoeveel pech kan je hebben... 😢 @debruynekev pic.twitter.com/fLOrqaDVgm Play Sports(@ playsports) link

Bij een uithaal op doel schoof hij even door. De linkerknie overstrekt. Bij de volgende fase knalde hij de bal hard buiten. Een trap die veel frustratie bevatte. Nog voor rust zat zijn partij tegen Tottenham erop. Net nu hij weer onder stoom raakte, met drie assists woensdag, zit zijn seizoen er mogelijk op. Verder onderzoek aan de knie de komende dagen moet uitsluitsel brengen, maar binnen vier weken staat de laatste Premier Leaguematch geprogrammeerd. In de rush naar de titel, de tweestrijd met Liverpool, is Manchester City wellicht een belangrijke pion kwijt. City is ook zonder De Bruyne ver geraakt in de titelstrijd, maar hij geeft het elftal wel een extra punch. Niemand die zoveel kansen creëert.

De Bruyne viel na de eerste match van het seizoen op training uit met een rechterkniekwaal. Hij was twee maanden out. Na zijn terugkeer in oktober raakte hij alweer snel geblesseerd. De mediale band van de linkerknie knapte in de League Cupmatch tegen Fulham. Opnieuw meer dan twee maanden aan de kant.

In de tweedeseizoenshelft werd hij afgeremd door twee lichte hamstringblessures. Een heel seizoen met fysieke problemen stemt tot nadenken. Hoe lang is hij nu weer uit?

Kevin De Bruyne’s season:



⏱ 30 mins

🚑 9 weeks (right knee)

⏱ 204 mins

🚑 6 weeks (left knee)

⏱ 184 mins

🚑 1 week (muscle tiredness)

⏱ 910 mins

🚑 3 weeks (hamstring)

⏱ 449 mins

🚑 ? (left knee)



30 games, 5 goals ⚽️, 9 assists 🅰️#mcfc #mancity pic.twitter.com/O5YTJVlrx0 Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

Voor De Bruyne is elke blessure een kleine ramp. Zo vertelde hij deze week aan de Players’ Tribune: “De dokters vertelden me dat ik een tijdje met een brace zou moeten rondlopen. En dat is altijd een nachtmerrie. Je kan zelfs niet eens je ondergoed aantrekken zonder hulp. Ook de timing was vreselijk, want de dag voordien was net mijn tweede zoontje geboren. Mijn vrouw was net thuis van het ziekenhuis, toen ik haar belde via FaceTime om haar te vertellen over mijn blessure.”

“‘Ben je aan het wenen?’, vroeg ze op een gegeven moment. ‘Ik heb slecht nieuws, het is weer die knie. Ik moet een tijdje met een brace lopen, dus ik denk dat je een poos voor drie kleine kindjes zal moeten zorgen’, zei ik, waarna ik helemaal in tranen uitbarstte. Ik kon er niets aan doen. Was het nu door onze zoon die pas geboren werd, of door het feit dat ik weer enkele matchen zou missen, of beiden...”

“Mijn vrouw kon het niet geloven dat ik aan het huilen was. ‘Je hebt zelfs niet eens geweend op ons huwelijksfeest, of wanneer onze zoontjes geboren werden!’, klonk het. Ik denk dat dat alles zegt. Trouwfeesten, begrafenissen, geboortes? Helemaal niks. Ik ben een steen. Maar het voetbal van me afpakken? Vergeet het. Dat kan ik niet aan.”