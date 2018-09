Een weergaloze goal: Eden Hazard dribbelt en knalt Chelsea in slotfase voorbij Liverpool

Kristof Terreur in Engeland

26 september 2018

22u44

Twee balletjes door de benen, met een handvol bewegingen vier man in de wind en vervolgens een schicht in de verste hoek. Eentje voor zijn best of. Eden Hazard danste Chelsea in het slot voorbij Liverpool: 2-1. Aan de basis van de gelijkmaker met een vrijschop, vervolgens met een weergaloze dribbel de winnaar.

Een grote lach om de mond. In Italië verscheen vandaag ergens een bericht dat de Rode Duivel een akkoord heeft bereikt met Chelsea voor een nieuw contract. Nonsens. Gesprekken lopen er niet en Hazard wacht geduldig af. Met deze vorm is er geen haast bij. Hij heeft op en naast het veld alle touwtjes in handen. “Hij is een van de besten in de wereld” zei Gianfranco Zola. In de vorm van zijn leven: zes goals in zeven matchen, twee assists. Er is geen houden aan.

Simon Mignolet stond erbij en keek ernaar. Hem viel niks te verwijten. Er zat geen roest op. Dat hij een half jaar geen officiële match had gespeeld, in clubverband zelfs acht maanden, was er niet aan te zien. Mignolet (30) speelde op Anfield een sterke eerste helft. Attent en geconcentreerd. Met de attitude van iemand die iets te bewijzen had. Alisson gaat hij gezien de hiërarchie niet uit de ploeg spelen, maar Jurgen Klopp kreeg de bevestiging dat hij een bekwame nummer twee heeft - te goed om op de bank te zitten. Twee keer greep hij attent in toen hij oog in oog stond met Morata. Op beleefdheidspogingen uit de tweede lijn en met de bal aan de voet joeg hij niemand schrik aan. Zelfverzekerd achter een gelegenheidsdefensie. Zo zien ze het graag. Bij de gelijkmaker van Emerson greep hij eerst nog goed in.

Sturridge had Liverpool op het uur verdiend voor gebracht. Hazard deed het spelbeeld kantelen.

