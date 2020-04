Een week nadat Higuain Rode Duivels uit WK trapte, zat hij lang heel diep: “Met al het geld dat ik verdien, kan ik geen vrienden kopen” ODBS

26 april 2020

18u49

Bron: Marca 0 Voetbal WK 2014. Nadat Gonzalo Higuain met de enige goal van de match België eruit knikkert in de kwartfinale, verloopt de finale tegen Duitsland heel wat minder voor de Argentijn. Een gemiste kans zou de spits , die ook faalde in de finales van de Copa America 2015 en 2016, nog lang achtervolgen. Higuain (32): “Was het niet voor mijn moeder, was ik gestopt met voetbal.”

In de WK-finale in het legendarische Maracaña zag Higuain een goal wegens buitenspel afgekeurd en liet hij een goeie kans onbenut. Het jaar erop, in de finale van de Copa America tegen Chili, miste hij van dichtbij en trapte hij zijn penalty in de beslissende reeks over, in een heruitgave van die finale het jaar erop liet hij alleen op doel af een dot van een kans onbenut. “Niet een falende Messi is de reden dat Argentinië al sinds 1986 wacht op WK-goud of sinds 1993 op de Copa America, wel een missende Higuain”, is een in Argentinië veelgehoorde boutade. Zie ook de video hierboven.

Ik zou zo graag hebben dat mijn moeder bij mij is (de vrouw vecht tegen kanker, nvdr), maar daarvoor moet ze vijftien uur vliegen Gonzalo Higuain

Higuain had het vooral na de WK-finale moeilijk. De huidige spits van Juventus sloot zich lang op binnen de vier muren van zijn villa. “Ik was bang voor wat de mensen me zouden zeggen”, aldus Higuain bij het Spaanse ‘Marca’. “Daar heb ik nu spijt van. Maar het was echt niet makkelijk om te horen dat ik niet goed genoeg meer was, dat ik een mislukking ben of dat ik niet kan voetballen. Zoiets doet pijn. Het klopt dat we ons doel niet behaald hebben. Maar een mislukking? Drie grote finales spelen, dat is toch niet niets... Kijk, ik heb gespeeld in de beste competities en voor de beste clubs. Real Madrid, Napoli,... Ik was erbij op drie WK’s. Toen ik vijf jaar was, kon ik daar alleen maar van dromen. Net zoals al die criticasters er alleen maar van kunnen dromen een WK-finale te spelen. Dus waarom zou ik me dan zorgen maken over wat anderen over mij zeggen? Pas toen ik dat begon te begrijpen, durfde ik stilaan weer naar buiten te gaan en het leven weer op te pakken.”

Geen echte Kerstmis

En of Higuain diep zat in die periode. “Ik hoor het geregeld, wat de mensen zeggen over profvoetballers. Met al dat geld dat jullie verdienen... Maar met al dat geld, kan je geen vrienden kopen. Kerstmis breng ik nooit door met dezelfde mensen. Ik zou zo graag hebben dat mijn moeder bij mij is (de vrouw vecht tegen kanker, nvdr), maar daarvoor moet ze vijftien uur vliegen. Natuurlijk kan ik haar ticket betalen, maar het is niet dat ze op tien minuutjes van mijn deur woont. Het zijn zo’n dingen die de mensen niet zien. Het enige wat ze zien, is of je de bal al dan niet tegen de netten trapt. Omdat je daarvoor betaald wordt.”

‘Pipita’ heeft het verder nog over die gemiste kans tegen de Duitsers. “Ik krijg die bal plots onverwacht voor de voeten en had wat ruimte. Ik draai me om en zie die goal voor mij. Ik beslis om meteen op doel te trappen. Het eerste wat in me op kwam. Naast. Achteraf gezien was dat ongetwijfeld een slechte beslissing. Maar het was zeker niet zo’n makkelijke kans. In de maanden na die match wou ik het voetbal vaarwel zeggen. Maar mijn moeder zei me dat ik verder moest. Was het niet voor haar, was ik echt gestopt. Ik hou van voetbal, maar ik hou nog meer van haar. Zij zei me dat dit geen doorslag mocht geven.”

Higuain, die momenteel in quarantaine nog steeds bij zijn zieke moeder in Argentinië vertoeft, is niet de eerste voetballer die getuigt over mentale moeheid tot zware depressies. Zo schetst een docufilm momenteel het lang niet altijd makkelijke leven van Andres Iniesta, vertelde Pär Mertesacker dat hij jaren na zijn actieve carrière nog steeds af en toe misselijk is van de stress, zijn er de beruchte depressies van Michael Carrick, Bojan of André Gomes en natuurlijk de dood van de Duitse doelman Robert Enke.