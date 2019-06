Een penalty vragen na ‘hands’ van de keeper in de zestien: dat moet Luis Suárez zijn ODBS

25 juni 2019

08u33 0 Copa América Dankzij een doelpunt van Edinson Cavani heeft Uruguay op de Copa América met 1-0 gewonnen van Chili. Door de zege, waarin Luis Suárez de lachers op de hand kreeg , eindigt Uruguay als eerste in groep C en treft het nu Peru. Beide landen waren al zeker van een plek bij de laatste acht.

In de 82ste minuut kopte Cavani machtig raak vanaf zo’n 13 meter, op aangeven van invaller Jonathan Rodríguez. Doelman Arias tegenvoets gevloerd. Vier jaar geleden troffen beide landen elkaar ook op de Copa América en destijds werd Cavani na een uur van het veld gestuurd met een rode kaart.

Luis Suarez appealing for a handball from the Chilean goalkeeper 😂😂#CopaAmerica #CHIURU pic.twitter.com/SvO7qBf0jI Match Day(@ Spts24) link

Ook zijn aanvalsmaatje Luis Suáraz liet zich opmerken. De spits van FC Barcelona was dichtbij de 1-0 toen hij Gabriel Arias dribbelde, maar de Chileense doelman kon de poging van Suárez met een goeie reflex nog in hoekschop verwerken. Tot onvrede van Suárez, bij de scheidsrechter wild gesticulerend voor hands. Pas toen de spits besefte dat hij zich onsterfelijk belachelijk maakte, legde hij de handen op zijn hoofd en was er nog wat interactie met Arias. Wat later kon Suárez het weer niet laten om de ref te vragen een Chileen te bestraffen. Nu Gonzalo Jara, omdat die een veldbestormer verkleed als een kip had doen struikelen.

Gonzalo Jara is absolutely ruthless. The #Chile defender tripping the chicken mask-wearing pitch invader was one of the most amusing moments of this tournament so far.#CHIURU #CopaAmerica🇨🇱🐔 pic.twitter.com/Ff1wdicgJG Joga Bonito(@ Jasoninho10) link

Unlike The Champions League, A Dressed Guy Wearing Chicken🐔 Mask Interrupt 'Chile🇨🇱 v. Uruguay🇺🇾' In #CopaAmerica #CHIURU pic.twitter.com/8tmO5c4oo3 Alt_Media(@ AltMedia4) link

Uruguay speelt in de kwartfinales tegen Peru en Chili neemt het op tegen Colombia, dat alle wedstrijden nog heeft gewonnen en nog geen doelpunt heeft geïncasseerd.

Japan bleef op een 1-1 gelijkspel tegen Ecuador steken en eindigt met twee punten op de derde plaats in groep C. Nakajima opende in de 15de minuut de score in Belo Horizonte. Angel Mena lukte 20 minuten later de gelijkmaker voor Ecuador. Bij Japan speelden doelman Eiji Kawashima (ex-Lierse en ex-Standard), verdedigers Takehiro Tomiyasu (STVV) en Naomichi Ueda (Cercle Brugge) de volledige wedstrijd. De Japanners eindigen door de draw niet bij de beste twee derdes en zijn uitgeschakeld, Ecuador gaat wel door als een van de beste derdes. In poule B behaalde ook Paraguay twee punten, maar het heeft een beter doelsaldo dan Japan en zit wel in de kwartfinales.