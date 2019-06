Een oude vos verleert z’n streken niet: Fellaini krijgt rood na venijnig elleboogje GVS

22 juni 2019

Marouane Fellaini en elleboogjes, het blijft een goed huwelijk. In de 2-1-verloren partij van Shandong Luneng werd de gewezen Rode Duivel met rood van het veld gestuurd nadat hij met de arm een venijnig tikje uitdeelde aan een Tianjin Teda-speler. Enig probleem: ook in China werken ze inmiddels met een VAR. Na een blik op het scherm kreeg Fellaini rood onder de neus geduwd. Shandong Luneng staat op dit moment op een vierde plaats in de Super League.