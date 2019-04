Een modern voetbalsprookje en de revival na Hazard: straks enkele ‘kleintjes' op het kampioenenbal? Jonas Van De Veire

25 april 2019

11u03

Van verre droom tot bijna realiteit. In zowat alle grote competities overtreffen underdogs de verwachtingen. Klinkt straks de Champions League-hymne in Getafe, Atalanta, Frankfurt en zowaar nog eens in Lille?

• Getafe (Spanje) : Champions League lonkt voor derde club uit Madrid

Madrid: dat is Real en Atlético, maar... Getafe? De Spaanse laagvlieger uit de voorstad van de metropool vertoefde jaren in de schaduw van de grootmachten. Vooral memorabel omdat Messi de ploeg ooit collectief op een hoopje dribbelde - recent verkozen tot mooiste Barça-goal ooit. Dit seizoen leert de wereld Getafe kennen als winnaars. Vijf speeldagen voor het einde van La Liga staat het op de vierde plaats, twee punten voor Valencia en Sevilla. Bij een zege tegen stadsgenoot Real vanavond lonkt de Champions League.

Een modern voetbalsprookje. De club heeft een gemiddelde van minder dan tienduizend toeschouwers en een basiself met een totaalkost van 4,2 miljoen euro. Ruim de helft besteedde het aan Djené Dakonam - doet die naam een belletje rinkelen? De Togolese verdediger speelde ooit één anoniem seizoen bij STVV voor hij naar Spanje verhuisde. Nu trekken Barcelona en Arsenal aan zijn mouw. Het is slechts één van de velen bij Getafe die dit seizoen boven zichzelf uitstijgen. Spits Jaime Mata (30) zit tijdens zijn eerste seizoen op het hoogste niveau aan veertien goals. Zijn wingman Jorge Molina (36) telt één doelpunt minder, maar is de oudste speler met dubbele cijfers sinds Puskás in 1965. Van alle aanvalsduo’s in La Liga zijn enkel Lionel Messi en Luis Suárez productiever. Veteraan Mathieu Flamini (35) is nog de bekendste naam bij het zootje ongeregeld.

Alleen klikt het op het veld wonderwel. Niet met hogeschoolvoetbal. Getafe speelt agressief, direct en compact. Aangevuurd door de gepassioneerde Jose Bordalás (55), die in 2016 aan het roer kwam toen de club voorlaatste stond in tweede klasse. Een meestermotivator en controlefreak die pas na een kwarteeuw coachen - vaak op lagere niveaus - erkenning krijgt. Het zal een climax bereiken wanneer hij Getafe als derde Madrileense club naar de Champions League loodst. In de voorstad zou de hymne het mooist klinken.

• Atalanta (Italië): gedeeld vierde in Serie A

Timothy Castagne staat op de rand van geschiedenis. De Rode Duivel kan Atalanta voor het eerst richting kampioenenbal loodsen. Het staat gedeeld vierde met AC Milan en kan zich vanavond kwalificeren voor de finale van de Coppa Italia. Uitblinker in het offensieve spelsysteem van Gian Piero Gasperini - alleen Juve scoorde één keer meer - is Duván Zapata. De Colombiaan is vicetopschutter met 21 doelpunten.

• Eintracht Frankfurt (Duitsland): vierde in Bundesliga

Het contrast met de voorbije 25 jaar kan niet groter zijn. Zes keer zakte Frankfurt naar tweede klasse, voorts verzamelde het enkel plaatsen in de grijze middenmoot. Maar nu pronken ‘Die Adler’ op een straffe vierde plaats in de Bundesliga én staan ze voor het eerst in 39 jaar opnieuw in de halve finale van de Europa League. Voor een groot deel de verdienste van de gouden aanvalsdriehoek Luka Jovic, Ante Rebic en Sebastien Haller.

Lille (Frankrijk): tweede in Ligue 1

De hoogdagen zijn terug. Sinds het titeljaar met Eden Hazard zakte Lille langzaam weg uit de Franse top, met vorig seizoen als dieptepunt. Pas op de slotspeeldag kon het zich verzekeren van het behoud. Dit jaar is LOSC ‘best of the rest’ na PSG - al veegde het de landskampioen onlangs met 5-1 van de mat. Vooral revelatie Nicolas Pépé (23) maakte indruk. De Ivoriaanse flankaanvaller zit aan 19 treffers en 11 assists. Een toptransfer van 80 miljoen wacht.