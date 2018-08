Een match made in heaven: Batshuayi op huurbasis naar Valencia

Kristof Terreur in Engeland

10 augustus 2018

16u32

De deal hing in de lucht. Michy Batshuayi (24) speelt het komende jaar op huurbasis bij Valencia. Na een gesprek met nieuwe Chelsea-trainer Maurizio Sarri hakte hij de knoop door. Batsman en Valencia zijn een match made in heaven - zie de vleermuis in het clublogo.

🦇 ... Michy Batshuayi(@ mbatshuayi) link

Valencia voerde de voorbije dagen de forcing om Batshuayi binnen te halen. Omdat de markt in Spanje tot eind augustus open blijft, had de club tijd. Na een babbel tussen Batshuayi en Sarri zette ook Chelsea het licht op groen. De club moest zijn te grote kern af te slanken. Omdat Olivier Giroud noch Alvaro Morata aanstalten maken om op te krassen, was het puzzelen. Batshuayi hielp een handje. Hij wordt verhuurd zonder aankoopoptie.

🦇 Un nuevo murciélago llega a Valencia...#mismoclubnuevaera pic.twitter.com/nGjI2EEvSO Valencia CF 🦇💯(@ valenciacf) link

Sarri liet Batsman dinsdag verrassend niet opdraven in de oefenmatch tegen Lyon, terwijl de andere WK-gangers, waaronder Hazard, wel een kans kregen. Batshuayi vervoegde Chelsea in 2016 voor 40 miljoen euro, maar zijn transfer was nooit een succes. Onder vorige trainer Conte was hij tweede keus. Het afgelopen halfjaar speelde hij op uitleenbasis bij Dortmund. Ook Sevilla heeft nog altijd interesse voor Batsman.

Michy Batshuayi on his way to Valencia. Loan without option... #cfc 🦇 pic.twitter.com/o5yByOzQV6 Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link