Een fluwelen trap met links, een hakje hier en daar: zó goed was Thorgan Hazard dit weekend MH

26 november 2018

16u50

Bron: Eleven 0 COMPILATIE | @HazardThorgan8 is waarschijnlijk de beste speler in de Bundesliga op dit moment! ✨🇧🇪 pic.twitter.com/f217MiJl7S Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Thorgan Hazard blijft imponeren. Gisteren loodste de Rode Duivel zijn team Borussia Mönchengladbach naar een 4-1-zege tegen staartploeg Hannover. Een haarfijne trap met links luidde na zes minuten de gelijkmaker in. Met een voorzet op maat tekende hij vervolgens voor de assist van het derde doelpunt. Ook van een hakje hier en daar is de technisch onderlegde middenvelder niet vies. Man in bloedvorm. Geniet in bovenstaande tweet nog eens mee van de kunstjes van Thorgan tegen Hannover.