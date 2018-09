Een dag in het spoor van Aad de Mos die een heerlijk leventje leidt: "In België ben ik een legende" Sjoerd Mossou

23 september 2018

08u00 0 Buitenlands Voetbal De cultstatus van Aad de Mos (71) kent geen grenzen meer, mede dankzij zijn ultrakorte, razend populaire selfie-analyses op Twitter en Instagram. Maar bovenal leidt de oud-trainer van onder meer Ajax en PSV een heerlijk onbezorgd leven. Onze Nederlandse zusterkrant Algemeen Dagblad kuierde een dagje mee. " In België ben ik een legende."

Aad de Mos is ‘lekker op het fietsje’ vandaag. Dat doet hij vier keer per week: ‘lekker naar het sportschooltje op het fietsje’, samen met zijn trouwe sportvrienden Peter, Warmund en Erwin. Alleen als het regent, pakt De Mos ‘lekker ’t autootje’. "Ik ga niet doorweekt op het loopbandje staan natuurlijk.’’



We zitten ’s ochtends aan de koffie in sportschool Basic Fit in Eindhoven, pal onder het Philips Stadion van PSV, en de verkleinwoorden vliegen je alweer om de oren. Het taalgebruik van Aad de Mos kent nu eenmaal een aantal vaste elementen, en het verkleinwoord is daar een belangrijk onderdeel van. "Sportschooltje." "Buikspiertjes." "Tankbaantje." "Krantje kopen.’" "Visboertje." "Bakkie doen."



Of we een dag mee mochten lopen met de meest onvergelijkbare voetbalanalyticus van Nederland, luidde de vraag. Natuurlijk mocht dat. Sterker nog: we mochten kiezen. Ofwel op woensdag met De Mos mee naar de sportschool en daarna naar de kapper, ofwel op dinsdag mee naar markt. Allebei mag ook, trouwens.

