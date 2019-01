Een Belg erbij in de Premier League: Leicester City strikt Youri Tielemans op huurbasis Kristof Terreur & Stijn Joris

29 januari 2019

23u12 3 Buitenlands Voetbal Monaco wilde hem weg. Zelf zocht hij liever ook andere oorden op. Youri Tielemans (21) legt woensdag zijn medische testen af bij Leicester City. Nieuwe en oude trainer Leonardo Jardim rekende in het prinsdom met hem af. Een aftocht langs een achterpoortje. Tielemans vervoegt Leicester op huurbasis, zonder optie.

Het is niet al goud wat blinkt. Twee weken geleden droeg Youri Tielemans nog trots de aanvoerdersband bij het kwakkelende AS Monaco. Trainer Thierry Henry, net zoals de bondscoach een believer, had de middenvelder erg hoog zitten - lievelingetje van de meester. Het ontslag van Titi, donderdag in allerijl, veranderde alles. Enter Jorge Mendes, de supermakelaar die het laatste jaar bij Monaco wat op de achtergrond was geduwd. Die rehabiliteerde meteen Leonardo Jardim, de Portugese trainer die in oktober nog op straat was gezet.

In een interne meeting rekende die meteen af met een aantal spelers. Exit dus Tielemans. Achter de schermen werd zelfs snel een plannetje uitgedokterd. Jardim zag wel iets in Adrien Silva, overbodige middenvelder van Leicester City met wie hij nog bij Sporting had samengewerkt. Meer strijder dan artiest, in tegenstelling tot Tielemans. De Engelse middenmoter zocht op zijn beurt een voetballende middenvelder. Coach Claude Puel is fan van Tielemans. Een plus een is dus twee.

Almost a done deal. Youri Tielemans (21) is on his way to Leicester City. All parties are expecting to get the loan deal without option done by tomorrow. Adrien Silva expected to join Monaco on loan. Straight loan swap. #lcfc #thfc ❤️ pic.twitter.com/fuqjVUvpCT Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

Ruildeal

Beide clubs startten afgelopen weekend de onderhandelingen op over een ruildeal. Een huur zonder optie. Liever zien ze bij Monaco Tielemans’ transferwaarde de komende maanden wat opgepompt. De 25 miljoen euro die Monaco in de zomer van 2017 aan Anderlecht betaalde, hopen ze, mits goede prestaties in de Premier League, in een veelvoud te recupereren. Business first. Tielemans stemde vandaag in met de overgang. Morgen legt hij medische testen af.

Sowieso wist de Rode Duivel dat de terugkeer van Jardim bijzonder slecht nieuws was. Ook hij wou weg bij Monaco. Hoe sneller, hoe liever. Een echte match met Jardim is er nooit geweest. Relatiestatus ‘erg gecompliceerd’. Het eerste seizoen onder hem, waarin hij door de grote concurrentie pendelde tussen bank en basis, was een teleurstelling. Die twee maanden na de zomer nog meer. De ex-Anderlechtspeler was het symbool van de dramatische seizoenstart van Monaco. Niet in staat om een zwalpende maar serieus afgeroomde ploeg te dragen en het mikpunt van kritiek. Extern, maar ook intern.

Jardim schoof met Tielemans, van zes, over acht en tien, naar de flank, maar in geen enkele rol kon die zijn trainer behagen. Hij paste nergens in zijn tactisch plaatje. Na een kritisch interview zwierde hij Tielemans eind september tegen Saint-Etienne zelfs uit de selectie. Zonder hem met naam te noemen viseerde Jardim hem toen: “Er is een gebrek aan motivatie binnen de spelersgroep. Bepaalde spelers met een CV horen beter te presteren en meer te doen.” Serieuze vingerwijzing. Op geen enkel moment loste hij de verwachtingen van Jardim in. Daarvoor krijgt hij nu de rekening gepresenteerd.

Na een goed WK in Rusland afgelopen zomer legde zelfs Barcelona voorzichtig een lijntje uit naar zijn management, maar nu moet Tielemans het met minder stellen. Tottenham volgde hem al jaren, maar manager Mauricio Pochettino stelde een veto. Newcastle United zag ook wel iets in hem, maar Monaco wilde enkel zaken doen met Leicester.