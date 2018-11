Eden Hazard zegt op Franse tv dat hij nooit voor PSG zal spelen en komt terug op WK-kritiek van Courtois op ‘Les Bleus’: “Wie Thibaut een beetje kent, weet dat hij dat meende” ODBS

26 november 2018

06u00

Bron: Canal+ France 0 Buitenlands Voetbal Het was een opvallend ontspannen Eden Hazard (27) gisteren in de studio’s van het Franse Canal+. Alweer vergeten, dat forse verlies tegen Tottenham een dag eerder en dat pijntje waarmee hij Wembley verliet. De Fransen maakten van de gelegenheid gebruik om terug te komen op die befaamde burenruzie na de voorbije halve finale op het WK en polsten Hazard ook naar zijn toekomstplannen. “Het kan zijn dat ik volgende zomer vertrek, maar voor hetzelfde geld speel ik de rest van mijn carrière voor Chelsea.”

Niet zozeer de wedstrijd, wel de forse kritiek van vooral Eden Hazard en Thibaut Courtois op het voetbal van ‘de Haantjes’ zinderde na in Rusland na de door met Frankrijk 1-0 gewonnen halve finale. Dat ze met zo’n defensief voetbal het WK liever niet zouden winnen, was de teneur bij de Duivels. Waarop de Fransen repliceerden dat de Belgen het in hun kwartfinale tegen Brazilië op net dezelfde wijze hadden aangepakt. “Natuurlijk heb ik er ook nu nog altijd flink de pest in”, aldus Hazard over onze WK-exit. “Maar dat verlies heb ik nu toch al even achter me gelaten. Ik heb die forse woorden ook uitgesproken meteen na de match, in het diepst van mijn ontgoocheling. We waren zó dicht bij het spelen van de finale, je moet dat in die context bekijken.”

🗨️ @hazardeden10 sur la Coupe du Monde : "Bien sûr que j'avais le seum" 😅🏆 pic.twitter.com/wUGAbQp2Ku Canal Football Club(@ CanalFootClub) link

Waarna de interviewer meer wou weten over de woorden van Courtois. Hazard, al lachend maar tezelfdertijd toch ook doodserieus over zijn ex-ploegmaat bij Chelsea: “Wie Thibaut een beetje kent, weet dat hij dat wél echt meende (lacht). Dat maakt deel uit van zijn persoonlijkheid. Ach, hopelijk krijgen we over twee jaar op het EK de kans om revanche te pakken. En als we dan weer verliezen: spijtig. Wel was ik blij dat Frankrijk de finale won van Kroatië. Ik heb toch best wat Franse vrienden. De 4-2-cijfers verrasten me ook niet, met jullie kwaliteiten. De match zelf heb ik niet gezien - we waren toen zelf te hard aan het feesten in Brussel.”

Waarna het Franse voetbal werd aangesneden. Met Lille kroonde Hazard zich in 2011 na 50 jaar nog eens kampioen in een tweestrijd met PSG, de hoofdstedelijke club die nadien enkele keren Eden het hof maakte. Of hij ooit terugkeert naar de Ligue 1, een vraag die Canal+ Axel Witsel liet stellen. “Die vraag is momenteel niet aan de orde. Maar als ik ooit terugkeer, zal het naar Lille zijn. Ik heb er geweldige momenten beleefd die me altijd zullen bijblijven. Toen ik er op mijn veertiende tekende, had ik nooit gedacht ooit iets te winnen met hen. Maar we hebben daar echt een speciaal verhaal geschreven. Met Rudi Garcia (de coach, nvdr), met die generatie van spelers, met de fans... Naar PSG zal ik nooit gaan. Die club interesseert me niet, ondanks dat ze me al enkele keren concreet hebben benaderd.”

Un retour en @Ligue1Conforama envisageable pour @hazardeden10 (qui confirme les contacts établis avec le PSG) ? 🇫🇷



🗨️ "J'ai toujours dit que si je devais revenir en Ligue 1, ce serait au @losclive" pic.twitter.com/wHbQdKxOPZ Canal Football Club(@ CanalFootClub) link

Deze week wacht de Parijzenaars in de Champions League Liverpool in een zware poule met ook Napoli. “In een goeie dag kan PSG elke ploeg kloppen, maar de zwakkere Franse competitie speelt hen duidelijk parten in Europa. In het weekend werken ze louter een gezondheidswandeling af. In tegenstelling tot de Premier League, voor mij de felst bevochten competitie ter wereld. Het klopt dat ook de Engelse ploegen tegenwoordig niet al te veel succes oogsten in de eindfase van de Champions League, maar dat komt vooral door het gebrek aan een winterstop. In de maanden maart en april zitten we niet voldoende fris. Hopelijk brengt de break die we begin volgend jaar nu wel hebben daar verandering in, al is die wel heel kort.”

🗨️ @hazardeden10 sur le PSG : "Je pense que Paris se balade un peu chaque week-end en Ligue 1" pic.twitter.com/elVQlu9TXv Canal Football Club(@ CanalFootClub) link

Over zijn toekomst liet Eden Hazard niet al te fel in zijn kaarten kijken. Logisch: de kapitein van de Rode Duivels heeft ook nog helemaal niet beslist of hij zijn contract, dat in 2020 afloopt op Stamford Bridge, al dan niet zal verlengen. “Als ik niet bijteken, zie ik me volgende zomer wel vertrekken. Deze winter zeker niet. Dat kan ik niet maken ten opzichte van de club en de fans. Maar voor hetzelfde geld speel ik de rest van mijn carrière voor Chelsea.”

🗨️ @hazardeden10 sur le Real Madrid : "Pour l'instant, je me concentre sur Chelsea (...) Impossible que je parte au mois de Janvier" pic.twitter.com/5U5JLtITFU Canal Football Club(@ CanalFootClub) link

De Fransen sneden ook het thema Thierry Henry aan, de gewezen T2 van de Duivels die het voorbije weekend met Monaco een eerste zege als hoofdtrainer boekte. “Het was geweldig om 'Titi’ twee jaar bij ons gehad te hebben. Hij was wel meer bezig met de echte spitsen als Lukaku en Batshuayi, maar soms nam hij me ook wel apart om me bijvoorbeeld te vragen waarom ik tijdens een bepaalde fase niet op die positie stond. Dan luister je natuurlijk wel. Hij stond behoorlijk dicht bij ons, spelers.” Onlangs pleitte Henry voor het uitreiken van de Gouden Bal in januari aan Hazard. Maar daar is Eden het niet mee eens. “Ik heb een goed WK gespeeld, maar dat volstaat toch niet om zo’n prijs te winnen. Dan moet je ook uitgeblonken hebben in de eigen competitie en in de Champions League.”

🗨️ @hazardeden10 sur le #BallonDor2018 : "C'est vrai que ma Coupe du Monde était belle, mais pas assez..." 😅🏆 pic.twitter.com/hpX6Qbiqor Canal Football Club(@ CanalFootClub) link