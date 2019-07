Eden Hazard klaar voor zijn debuut bij Real, zijn shirt nog niet: “Ik ga indruk proberen te maken” Kristof Terreur

20 juli 2019

08u30 0 Buitenlands voetbal Het zou zomaar kunnen dat Eden Hazard vanavond in Houston debuteert voor Real Madrid met, zeg maar, het nummer 50 op zijn rug. Een officieel rugnummer heeft de duurste aanwinst aller tijden van Real immers nog altijd niet. “Ik ga indruk proberen te maken”, zegt hij voor zijn eerste oefenmatch tegen Bayern zaterdagnacht.

De Madrileense huisbladen ‘Marca’ en ‘AS’ wisten eerst met zekerheid te melden dat Hazard het nummer ‘7' zou krijgen, het legendarisch rugnummer van Cristiano Ronaldo en Raúl. Vorige week wisten ze dan met zekerheid dat Hazard straks met ‘23' zou gaan spelen, zoals David Beckham destijds en broer Thorgan bij Dortmund. Berichten die gretig werden gekopieerd. Fans bestelden zelfs al shirtjes, in beide versies, maar de conclusie is dat je best niet te veel op de Spaanse pers rekent. Het blijft giswerk.

Na een pittige voorbereiding in Montreal met veel loop- en stabiliteitswerk staat vanavond de eerste oefenmatch geprogrammeerd tegen Bayern. Verwacht wordt dat Hazard 45 minuten speelt in Houston. Die paar extra vakantiekilo’s die hij meezeulde en waarover op microcosmos Twitter zo’n 1.000 mensen kabaal maakten, vliegen er geleidelijk aan af. De pees lag er op. “Ik ga indruk proberen te maken”, zegt hij. “Mijn ploegmaats, de trainer, de fans. Ik ga mijn best doen.”

Champions League

Met een transferprijs die oploopt tot boven 130 miljoen euro, de duurste van Real ooit, staan de spots straks op hem. “Wanneer je bij Real speelt, moet je elk jaar iets winnen. Als we de Champions League niet pakken, zijn de fans niet content. Dat is normaal. Daarom ben ik hier. Om matchen te spelen en goals te maken. Ik wil prijzen winnen. Ik ben van niemand bang. In de Premier League heb ik tegen stevige verdedigers gespeeld zoals Virgil van Dijk. Vorig seizoen was hij enorm sterk - daarom is hij ook verkozen tot beste Speler in Engeland. Maar hier in Madrid lopen ook toppers rond: Sergio Ramos, één van de besten ter wereld. En Rafa Varane die de wereldtitel heeft gewonnen.”

Ook Thibaut Courtois komt in actie. Die speelt volgend seizoen zeker met nummer 13 en die shirts zijn al wel te koop in de fanshop. In tegenstelling tot die van Hazard.