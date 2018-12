Eden Hazard is outsider voor Gouden Bal (al lijkt zijn grote favoriet nu al zegezeker) YP

03 december 2018

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Vanavond maakt het Franse voetbalmagazine France Football bekend wie Cristiano Ronaldo opvolgt als winnaar van de Ballon d'Or, 's werelds meest prestigieuze individuele voetbalprijs. Rode Duivels Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne en Eden Hazard behoren tot de dertig genomineerden. De gala-avond wordt gepresenteerd door voormalig Frans international David Ginola.

Hazard wordt genoemd als één van de outsiders voor de Gouden Bal. Hij krijgt concurrentie van onder anderen de Braziliaan Neymar (PSG), de Egyptenaar Mohamed Salah (Liverpool), de Argentijn Lionel Messi (FC Barcelona), de Portugees Cristiano Ronaldo (Juventus), de Franse wereldkampioenen Kylian Mbappé (PSG) en Antoine Griezmann (Atlético Madrid) en de Kroaat Luka Modric (Real Madrid). Die laatste zal volgens Hazard dit jaar de Ballon d'Or winnen. "Ik denk niet aan de Gouden Bal, omdat ik niet zal winnen", liet de Rode Duivel in oktober optekenen. "Modric verdient het. Er zijn drie of vier favorieten, maar Modric zal winnen. Dat zou een bekroning zijn voor zijn fantastisch seizoen." Deze zomer in Rusland werd Modric verkozen tot Beste Speler van het WK, voor Eden Hazard. De Kroaat, die zijn land naar de WK-finale leidde en met Real Madrid de Champions League won, werd eind september op The Best FIFA Football Awards al uitgeroepen tot Speler van het Jaar.

Vorig jaar stonden met Hazard, De Bruyne en Dries Mertens drie Belgen op de shortlist van de Gouden Bal. De Bruyne werd 14e, Hazard 19e en Mertens 29e. Ronaldo volgde zichzelf op als winnaar voor Lionel Messi en Neymar. De Portugees won zo een vijfde keer de bekroning voor de beste voetballer van het jaar, een record dat hij deelt met Messi. Beide spelers verdeelden onder elkaar de voorbije tien Gouden Ballen.

De winnaar wordt gekozen door een internationale jury van 180 voetbaljournalisten. Zij brachten hun stem uit tussen 9 oktober en 9 november.

Voor het eerst zal ook een Gouden Bal voor vrouwen worden toegekend. De gloednieuwe Kopa Trofee bekroont dan weer de beste speler onder 21 jaar, Mbappé is de topfavoriet in deze categorie.

De 30 genomineerden:

Sergio Agüero (Arg/Manchester City)

Alisson (Bra/Liverpool)

Gareth Bale (Wal/Real Madrid)

Karim Benzema (Fra/Real Madrid)

Edinson Cavani (Uru/PSG)

** Thibaut Courtois (Bel/Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (Por/Juventus)

** Kevin De Bruyne (Bel/Manchester City)

Roberto Firmino (Bra/Liverpool)

Diego Godin (Uru/Atlético Madrid)

Antoine Griezmann (Fra/Atlético Madrid)

** Eden Hazard (Bel/Chelsea)

Isco (Spa/Real Madrid)

Harry Kane (Eng/Tottenham)

N'Golo Kanté (Fra/Chelsea)

Hugo Lloris (Fra/Tottenham)

Mario Mandzukic (Kro/Juventus)

Sadio Mané (Sen/Liverpool)

Marcelo (Bra/Real Madrid)

Kylian Mbappé (Fra/PSG)

Lionel Messi (Arg/FC Barcelona)

Luka Modric (Kro/Real Madrid)

Neymar (Bra/PSG)

Jan Oblak (Sln/Atlético Madrid)

Paul Pogba (Fra/Manchester United)

Ivan Rakitic (Kro/FC Barcelona)

Mohamed Salah (Egy/Liverpool)

Sergio Ramos (Spa/Real Madrid)

Luis Suarez (Uru/FC Barcelona)

Raphaël Varane (Fra/Real Madrid)