Eden Hazard: "Ik naar Real Madrid? In voetbal weet je maar nooit" Mike De Beck

09 februari 2018

11u04

Bron: Marca 8 Buitenlands Voetbal Chelsea gaat door een moeilijke periode en op 20 februari komt Barcelona al op bezoek in het kader van de Champions League. Redenen genoeg voor Marca om Eden Hazard eens aan de tand te voelen. "Real Madrid? In voetbal weet je maar nooit, maar ik ben gelukkig bij Chelsea", wist de Rode Duivel te vertellen.

Eden Hazard wordt al een tijdje gelinkt aan Real Madrid. De club waar zijn grote idool Zinedine Zidane de sportieve beslissingen neemt. "Ik herinner me nog dat Zidane tien jaar geleden voor het eerst over me sprak, dat was schitterend. Hij was mijn idool toen ik nog een jongen was. Ik heb duizenden video's van hem gezien en nu is hij de trainer van een van de beste ploegen in de wereld. Maar ik wil niet stoppen en ik wil blijven werken. Ik hou er van als mensen goed over me praten. Ik naar Real Madrid? In voetbal weet je maar nooit, maar ik ben gelukkig bij Chelsea."

Na een 0 op 6 in de Premier League kregen de spelers van Chelsea drie dagen vrij van Antonio Conte. Even bezinnen. Veel tijd krijgen de 'Blues' niet, want de tweede ronde in de Champions League staat al voor de deur. Tegenstander: Barcelona. "Het is een grote wedstrijd in de Champions League. Dit seizoen presteren we niet op het niveau van vorig seizoen. Zij zijn duidelijk heel goed, maar op het einde van de dag is het een knock-outfase en dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Daarom houden we van voetbal. Ik ben er zeker van dat we hen kunnen kloppen als we samen spelen. We zullen wel zien." Op 20 februari zakt Barcelona af naar Stamford Bridge. De terugwedstrijd is voor 14 maart.