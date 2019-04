Eden Hazard flirt met Zidane, Real-speler zegt dat hij meer dan welkom is KTH

12 april 2019

08u19 2 Buitenlands voetbal In de kleedkamer van Real Madrid is hij meer dan welkom. Casemiro vrijt Eden Hazard op, die zelf nogmaals flirtte met Zinedine Zidane, jeugdidool en de man die hem naar Bernabéu wil halen.

Het kon niet uitblijven. Eden Hazard (28) heeft voor het eerst sinds het officiële bod van Real Madrid op hem een bloempje naar coach Zinedine Zidane gegooid. “Ik ben geen speler van Real Madrid, maar als fan van Zizou was ik erg blij met zijn terugkeer. Het voetbal heeft Zidane nodig. Voor Real is het goed, voor de supporters van Real evenzeer. Voor andere teams is het een beetje minder. Want Real wint enorm veel met Zidane aan het roer.”

Chelsea en Real Madrid hebben nog altijd geen akkoord gevonden over de transferprijs van circa 100 miljoen euro, maar in Spanje blijven ze hoopvol. Vroeg of laat zien ze Chelsea toch buigen. Voor Hazard ligt een zesjarig contract klaar in Madrid. Hij wacht op de zegen van zijn werkgever.

Ondertussen is Hazard ook in de kleedkamer van Real een thema. Middenvelder Casemiro over zijn mogelijke ploegmaat in spe: “Eden Hazard en Paul Pogba zijn welkom bij Real. Ik zeg altijd dat Real de beste spelers ter wereld moet aantrekken.”

Invaller Hazard pakte gisteren uit met klasseflits tegen Slavia Praag:

