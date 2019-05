Echtgenote van Iker Casillas vecht tegen kwaadaardige tumor: “Helaas verrast het leven ons al opnieuw” LPB

21 mei 2019

23u22 12 Buitenlands voetbal Sara Carbonero, de echtgenote van de Spaanse doelman Iker Casillas, vecht tegen kanker. Bij de 35-jarige tv-journaliste werd een kwaadaardige tumor aan de eierstokken vastgesteld. Carbonero, die al een operatie onderging, maakte het nieuws zelf bekend in een emotionele post via sociale media.

“We zijn niet eens bekomen van de ene schok, of het leven verrast ons helaas al opnieuw”, schrijft Carbonero op Instagram. “Deze keer is het aan mij. Dat zesletterwoord waar ik het moeilijk mee heb om het neer te schrijven. Enkele dagen geleden, tijdens een controle, ontdekten dokters een kwaadaardige tumor aan de eierstokken. Intussen heb ik een eerste operatie ondergaan. Alles gaat goed met me, gelukkig ontdekten we de tumor bijtijds. Niettemin wacht mij nu, met behulp van de juiste behandeling, een maandenlange strijd. Ik ben vol vertrouwen in een goede afloop. Ik weet dat de route zwaar zal zijn, maar dat er een ‘happy end’ zal volgen. Ik heb de steun van mijn familie, vrienden en een geweldig medisch team. Ik maak van de gelegenheid gebruik om aan mijn collega-journalisten te vragen respect en begrip te betonen in deze moeilijke tijden voor mezelf en mijn familie.”

Carbonero hield het nieuws van haar ziekte doelbewust stil tot vandaag. Ze wilde het verjaardagsfeestje van haar echtgenoot - Iker Casillas werd vorige maandag 38 jaar - niet bederven. Casillas werd op 1 mei het slachtoffer van een hartaanval tijdens een training met zijn club FC Porto. De doelman herstelde en mocht na vijf dagen het ziekenhuis verlaten. Geruchten dat hij met onmiddellijke ingang zijn loopbaan zou beëindigen, sprak Casillas enkele dagen geleden tegen. “Laat mij het nieuws aankondigen wanneer het moment is aangebroken”, luidde het.