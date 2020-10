Duur, duurder, duurst: kern Manchester City overschrijdt magische grens van een miljard euro Tom Antonissen

13 oktober 2020

12u12

Bron: CIES Football Observatory 2 Buitenlands voetbal Op een miljoentje meer of minder kijken ze al lang niet meer: de Europese topclubs strooiden de euro’s de laatste jaren kwistig in het rond. Volgens een Zwitserse studie kostte de kern van Manchester City vorig jaar meer dan een miljard euro. De onderzoekers deden nog een aantal andere opvallende vaststellingen.

Volgens het jaarlijkse rapport van CIES Football Observatory was geen enkele kern uit de vijf grote Europese competities duurder om samen te stellen dan die van Manchester City. Met een recordbedrag van meer dan een miljard overtrof de club zichzelf met 22 miljoen euro in vergelijking met een seizoen eerder.

Dat hoeft niet helemaal te verbazen: met basisspelers als Raheem Sterling (aangetrokken voor 64 miljoen), De Bruyne (toen zo’n 76 miljoen), Bernardo Silva (50 miljoen), Rodri (70 miljoen), Gabriel Jesus (32 miljoen) en Aymeric Laporte (65 miljoen) liep er al gemakkelijk een fortuin tussen de lijnen.

Het geld mag duidelijk rollen in Manchester: ook de stadsrivalen van Manchester United zagen de kosten om hun ploeg samen te stellen met maar liefst 93 miljoen euro stijgen op een jaar tijd. De in totaal 844 miljoen euro aan uitgaven levert hen een derde plek op. De tweede plaats is voor Paris-Saint Germain. Die kern kostte een slordige 888 miljoen euro, met Mbappé (180 miljoen) en Neymar (222 miljoen) als grote uitschieters.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Engels onderonsje

De sterkste stijger komt uit Londen: Chelsea joeg er een kleine 200 miljoen euro meer door in vergelijking met een jaar eerder, waarmee de club in totaal op 761 miljoen euro eindigde. Ook Everton is een opmerkelijke big spender. Met toenmalige verse aanwinsten als Moise Kean (Juventus, 28 miljoen), André Gomes (Barcelona, 25 miljoen) en Alex Iwobi (Arsenal, 30 miljoen) kwamen ze in Goodison Park bij het begin van vorig seizoen aan zo’n 504 miljoen.

Uit het lijstje blijkt overigens de financiële overmacht van Premier League: geen enkele ploeg uit de Engelse competitie investeerde minder dan 100 miljoen in haar ploeg. Naast PSG zijn trouwens maar drie andere niet-Engelse ploegen te vinden in de top 12: Barcelona (vierde, 826 miljoen euro), Juventus (achtste, 594 miljoen euro) en Atletico Madrid (elfde, 483 miljoen euro).

Ook opvallend: Bayern München, dat eerder dit jaar de Champions League won, is pas terug te vinden op de vijftiende plaats met een totaal van 408 miljoen euro. Dat een geschift dure kern niet per se noodzakelijk is om succes te boeken, bewees vorig seizoen ook Atalanta. De Italianen uit Bergamo staan op plek 44, en misten vorig seizoen op een haar na de halve finale van het kampioenenbal. Dat speelden ze klaar met een kern van 136 miljoen. Ter vergelijking: Man City sneuvelde in dezelfde ronde met een ploeg die bijna acht keer zo duur is.

Dit is de top tien:

1. Manchester City - € 1.036 miljoen

2. Paris Saint-Germain - € 888 miljoen

3. Manchester United - € 844 miljoen

4. Barcelona - € 826 miljoen

5. Chelsea - € 763 miljoen

6. Real Madrid - € 708 miljoen

7. Liverpool - € 666 miljoen

8. Juventus - € 594 miljoen

9. Arsenal - € 590 miljoen

10. Everton - € 504 miljoen

Lees ook:

City investeert wéér miljoenen in defensie en Liverpool doet hét koopje: dit zijn de tien ‘belangrijkste’ transfers van deze mercato

Real Madrid dat voor het eerst sinds 1980 geen speler aankoopt, Engelse clubs die het nog altijd breed laten hangen: hoe corona het Europees voetbal beïnvloedt(+)